¡Listo para la titularidad! Memo Ochoa entra en el segundo tiempo y lanza tremenda atajada con ovación incluida

Guillermo Ochoa está recuperando su relación con la afición mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026; el arquero veterano ingresó en la segunda parte del encuentro amistoso entre México y Australia, y la afición le rindió una tremenda ovación.

El arquero se llevó el aplauso del respetable y tan solo segundos después tuvo su primera intervención bajo el arco del Tri haciendo una volada espectacular para lanzar el esférico por un lado y nuevamente las tribunas le reconocieron el gesto.

Memo Ochoa ante Australia l IMAGO7

Nuevamente otra jugada en su arco fue resuelta con los puños y la afición crecía su ovación, el arquero de 40 años busca ser parte de la titularidad en el Mundial 2026 en donde estará viviendo su seta Copa del Mundo con México.

Ochoa con el mismo objetivo

Guillermo Ochoa mantiene firme su objetivo: pelear por un lugar en el once titular de la Selección Mexicana el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica. Recientemente el guardameta mexicano fue claro al reconocer que su camino rumbo al Mundial no ha sido sencillo entre el rendimiento deportivo, las lesiones y el inevitable paso del tiempo.

"Cuando decidí que iba a buscar estar en este Mundial, sabía que iba a ser complicado. No es fácil, porque nadie lo ha hecho. Vas luchando contra cosas deportivas y también contra cosas de la naturaleza, como la edad”, expresó.

Guillermo Ochoa con México en amistoso l IMAGO7

Ochoa menciona que se encuentra bien para tomar el arco en el momento indicado: "Me siento bien físicamente, sé que puedo seguir aportando. Me preparé en silencio y voy a luchar, porque como mis compañeros, todos queremos estar en el once el 11 de junio”, añadió.

¿Hay ilusión en Ochoa?

El arquero también tuvo palabras para el actual técnico del Tri, Javier Aguirre, a quien respaldó por su experiencia y manejo del grupo: Javier es una persona que se sabe todas, maneja muy bien al grupo y la presión. Es de piel gruesa. Lo veo disfrutando más que en 2010. Tenemos la ilusión de hacer un gran Mundial en nuestro país y todos en la cancha creemos en él."

Memo Ochoa en el México vs Australia l IMAGO7