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Ester Expósito aparece en “La Casita” de Bad Bunny y se vuelve viral

Ester Expósito fue una de las invitadas especiales que disfrutaron del concierto de Bad Bunny desde “La Casita”. / X
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:11 - 30 mayo 2026
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La actriz española se convirtió en una de las invitadas más comentadas de la noche tras aparecer en “La Casita”, el exclusivo espacio del espectáculo de Bad Bunny durante el arranque de su residencia en Madrid.

El primer concierto de Bad Bunny en Madrid no solo llamó la atención por la música y la puesta en escena, sino también por la presencia de varias celebridades que disfrutaron del espectáculo desde “La Casita”, uno de los escenarios más emblemáticos de su gira. Entre ellas destacó la actriz Ester Expósito, cuya aparición rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Bad Bunny inició su gira en Madrid. / AP

Ester Expósito sorprende en “La Casita” de Bad Bunny

La estrella de la serie de Netflix Élite fue captada bailando y disfrutando del concierto desde este espacio inspirado en una tradicional casa puertorriqueña, elemento que se ha convertido en una de las principales atracciones del tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

El concierto se realizó en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante más de 60 mil asistentes y marcó el inicio de una residencia de diez presentaciones que el cantante puertorriqueño ofrecerá en la capital española.

Ester Expósito sorprende en “La Casita” de Bad Bunny. / RS

¿Quiénes estuvieron en “La Casita”?

Además de Ester Expósito, el espacio reunió a otras figuras del entretenimiento y el deporte, entre ellas la actriz Ana de Armas, el actor Martiño Rivas, la influencer Chiara Ferragni y futbolistas como Kylian Mbappé, Álvaro Carreras e Isi Palazón.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición sorpresa de Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny "Adivino" el tema exclusivo de la noche desde la azotea de “La Casita”, provocando la euforia de los asistentes.

La presencia de Ester Expósito generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y fotografías de la actriz disfrutando del espectáculo, consolidándola como una de las protagonistas inesperadas de la primera noche de Bad Bunny en Madrid.

'ADIVINO', fue la canción exclusiva de la noche junto a Myke Towers. / RS
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