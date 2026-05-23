¿Bad Bunny y el Papa León XIV juntos? Esto se sabe del posible encuentro

La posibilidad de un encuentro entre Bad Bunny y Papa León XIV ha comenzado a tomar fuerza luego de que autoridades eclesiásticas en España reconocieran que no descartan una reunión durante la visita papal a Madrid en junio.

Todo comenzó luego de que el arzobispo de Madrid, José Cobo, reconociera públicamente que no descarta una reunión entre el intérprete de “Tití Me Preguntó” y el pontífice durante la visita papal a España.

La coincidencia de agendas entre Bad Bunny y el Papa León XIV desató rumores sobre un posible encuentro en España. /AP

Bad Bunny y el Papa León XIV coincidirán en Madrid

De acuerdo con la agenda oficial del Vaticano y medios españoles, el Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026.

En esas mismas fechas, Bad Bunny ofrecerá una serie de conciertos en la capital española como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour.

La coincidencia de agendas provocó especulaciones inmediatas sobre un posible encuentro entre ambas figuras, especialmente porque uno de los conciertos del cantante coincide con la vigilia juvenil encabezada por el pontífice en Madrid.

Bad Bunny llegará a Madrid con su gira mundial. / AP

¿Qué dijo el arzobispo de Madrid sobre el posible encuentro?

El cardenal José Cobo aseguró en entrevista con El País que no se puede descartar una reunión entre el líder de la Iglesia católica y el cantante urbano.

El arzobispo afirmó que “puede haber puentes” entre ambos mundos y señaló que este tipo de encuentros suelen manejarse con discreción. También explicó que no se trata solamente de dos figuras mediáticas, sino del diálogo entre la cultura, la música y la fe.

Hasta el momento, ni el Vaticano ni el equipo de Bad Bunny han confirmado oficialmente una reunión.