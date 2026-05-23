Real Madrid se despide de LaLiga con victoria ante el Athletic y muchas despedidas

Terminó la historia de Álvaro Arbeloa, David Alaba y Dani Carvajal en el Real Madrid y no pudieron hacerlo de la mejor manera que con una imponente victoria de 4-2 ante el Athletic Club, esto en la Jornada 38 de LaLiga, en una noche que estuvo llena de reconciliaciones, goles y sobre todo muchas lágrimas.

Dani Carvajal en su despedida del Real Madrid | AP

Comienzo violento

Merengues y Leones llegaron al estadio Santiago Bernabéu sin nada que jugarse más que el orgullo, pues uno ya estaba alejado de la carrera del título y el otro ya no aspiraba a posiciones europeas.

El duelo comenzó con acciones desde muy temprano, esto gracias a un disparo apenas a los cuatro minutos por parte de Gorka Guruzeta, sin embargo, este se fue desviado por la parte izquierda de la portería que defendía Thibaut Courtois.

El Real Madrid no tardó más de siete minutos en responder, pues a los 12 minutos un centro de Dani Carvajal (quien jugaba su último juego como madridista) terminó en un remate precioso de Gonzalo Garcia, quien de pierna derecha venció al mexicano, Alex Padilla, para marcar la última asistencia del inmortal dorsal ‘2’ del Madrid.

Equipo del Real Madrid | AP

La alegría en el teatro de la Castellana continuó durante la primera mitad, pero con algunas inconsistencia dentro del campo; primero Kylian Mbappé con un par de pases errados y luego con un disparo de Thiago Pitarch que retuvo bien Padilla.

Antes de terminar la primera mitad la fiesta blanca volvió a hacerse presente dentro y fuera del terreno de juego, pues Pitarch volvió a mostrar su calidad y con un toque bombeado dejó mano a mano a Jude Bellingham, quien de pierna izquierda anotó el 2-1.

La fiesta no pudo seguir antes de terminar la primera mitad, pues aunque parecía que el Athletic Club estaba fuera, este volvió a la pelea gracias a una jugada individual de Inaki Williams terminó en un golazo de Gorka Guruzeta con un disparo de volea que Courtois apenas pudo ver.

Gol de Mbappé con el Real Madrid | AP

Fin de una era

El segundo tiempo estuvo lleno de goles y despedidas. Primero el zapatazo de pierna derecha por parte de Mbappé, el cual llegó inalcanzable hasta la horquilla inferior izquierda de la portería de Alex Padilla, dejando el 3-1.

Posteriormente comenzaron las despedidas en el equipo; primero David Alaba, quien salió de cambio a los 68 minions, siendo ovacionado con sillas blancas en la tribuna y con su familia esperándolo en el banquillo. Posteriormente al 82, el monumental Santiago Bernabéu se convirtió en un teatro de aplausos para Dani Carvajal, quien dijo adiós al equipo luego de una era de gloria de más de 10 años como defensor del equipo blanco.

Despedida de David Alaba | AP

Aun con lagrimas en los ojos, las tribunas del coloso festejaron el cuarto gol del equipo, gracias a un disparo de Brahim Díaz y una nueva asistencia de Pitarch, aunque mermado unos segundo por una revisión en fuera de lugar por parte del VAR que al final no procedió.

Al final el equipo del Athletic anotó el segundo gol; un centro preciso de Iñaki Williams y un remate de Urko Izeta cerraron el partido que más que jugarse algo en la cancha sirvió para honrará a los últimos pioneros de aquel Real Madrid que marco época por su grandeza y su etapa de remontadas y goleadas en liga, copa y sobre todo en Champions League.