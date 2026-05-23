Premier League: ¿Cuándo y donde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Newcastle United?

El enfrentamiento entre Fulham y Newcastle United se llevará a cabo el 24 de mayo de 2026 a las 09:00 como parte de la Jornada 38 de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el estadio Craven Cottage bajo la dirección del árbitro Robert Jones. Ambos equipos buscarán cerrar su participación en el torneo con un resultado positivo en esta jornada final.

Raúl Jiménez | AP

Fulham llega a este compromiso tras una racha irregular en sus últimos cinco encuentros, donde registró una victoria, dos empates y dos derrotas. El equipo empató recientemente contra Wolverhampton (1-1), tras haber caído ante AFC Bournemouth (0-1) y Arsenal (3-0). Su único triunfo en este periodo fue ante Aston Villa (1-0), precedido por un empate sin goles frente a Brentford (0-0). Por su parte, Newcastle muestra una dinámica más positiva con dos victorias, un empate y dos derrotas. En su última presentación, vencieron a West Ham United (3-1), después de igualar con Nottingham Forest (1-1) y superar a Brighton & Hove Albion (3-1). Previamente, sufrieron derrotas ante Arsenal (1-0) y AFC Bournemouth (1-2).

Newcastle vs Sunderland l AP

El historial reciente entre ambos conjuntos muestra una ligera superioridad de las "Urracas", con tres victorias para Newcastle United y dos para Fulham en sus últimos cinco duelos. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025 en la Copa EFL, donde Newcastle United se impuso por 2-1. En la presente edición de la Premier League, el equipo de St James' Park también logró una victoria por 2-1 en octubre de 2025. Sin embargo, Fulham demostró su capacidad en casa al vencer 3-1 en septiembre de 2024, lo que añade un componente de incertidumbre a este nuevo choque en Londres.

Raúl Jiménez en el duelo contra Burnley I AP

¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Newcastle? EN VIVO

FECHA: Domingo 24 de mayo

HORA: 09:00 (hora centro de México)

LUGAR: Craven Cottage, Londres

TRANSMISIÓN: TNT Sport, HBO