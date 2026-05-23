Polémicas en la Liguilla del Clausura 2026: penaltis, alineaciones indebidas y decisiones cuestionadas

La Liguilla del Clausura 2026 ha quedado marcada por las polémicas arbitrales. Más allá de los 36 goles que ha habido en esta Fase Final, la realidad es que tanto en Cuartos de Final, así como en las Semifinales e incluso en la Final ha habido controversia. Desde penaltis no señalados, faltas mal sancionadas, criterios distintos en los árbitros, hasta problemas administrativos derivados de una alineación indebida han provocado que esta Liguilla sea muy criticada por el arbitraje mexicano.

Santander estuvo involucrado en la Polémica en el América vs Pumas | MEXSPORT

Alineación indebida de América, ¿merecían ser descalificados?

La mayor polémica del arbitraje durante esta Fase Final se presentó en los Cuartos de Final de Ida. En el primer duelo entre América y Pumas en el Estadio Banorte, un cambio de jugado en el segundo tiempo levantó la controversia por una supuesta una alineación indebida. En este suceso, además de los jugadores de las Águilas que estaban involucrados, el ‘protagonista’ del momento fue Luis Enrique Santander, árbitro central del encuentro.

Durante ese polémico cambio, el jugador que iba a salir desde el principio era Miguel Vázquez, pero ante la lesión de Sebastián Cáceres, se decidió que saliera el segundo. Sin embargo, el ‘Shoker’ ya había salido del terreno de juego y en su lugar había ingresado Thiago Espinosa. Sin embargo, Paulo Victor, asistente de André Jardine, le indicó al defensa mexicano que reingresara a la cancha, a pesar de ya haberla abandonado.

Al no reanudarse las acciones, en el América intentaron convencer a Luis Enrique Santander que no se había cometido alguna infracción. Con desconocimiento, el silbante no pudo hacer algo más que reanudar el partido con toda la polémica. Al final, la Comisión Disciplinaria deslindó a las Águilas de una alineación indebida y solamente se les aplicó una multa de alrededor del medio millón de pesos.

Jugadores de América y Pumas en duelo de Liguilla de Clausura 2026 | IMAGO7

Cuatro penaltis en la serie entre Pumas y América

En los Cuartos de Final entre Pumas y América no solamente existió la polémica por la alineación indebida, sino porque también hubo cuatro penaltis, todos a favor de las Águilas. Y aunque se marcaron cuatro, de un lado se reclama que podrían haber sido seis, mientras que del otro cuestionan tres de esas penas máximas.

En el duelo de Ida, el primer penalti fue por un jalón dentro del área de Adalberto Carrasquilla a Rodrigo Dourado. Posteriormente, una patada dentro Nathan Silva sobre Henry Martín se marcó como falta dentro del área, aunque previamente hubo un codazo hacia Pablo Bennevendo, defensor de Universidad Nacional.

Pumas ya le gana al América en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Ya en la Vuelta, en la primera parte se sancionó una mano dentro Pedro Vite, mediocampista de Pumas; la pena máxima la anotó Alejandro Zendejas. Pero la polémica fue con el cuarto penalti, el cual falló Henry Martín, pues nunca hubo una toma clara de la patada de Ángel Azuaje sobre Ramón Juárez.

Aún con todo esto, André Jardine, estratega de las Águilas, se quejó al decir que hubo más penaltis que no se marcaron a su favor. Por otro lado, Efraín Juárez, estratega de Universidad Nacional, dejó ver su inconformidad con algunas penas máximas señaladas, ya que venían precedidas de faltas que podían marcarse en favor de su equipo.

Designaciones arbitrales controversiales en Semifinales

La mayor polémica que se generó en Cuartos de Final fue la de la supuesta alineación indebida. En ese encuentro, Luis Enrique Santander fue el árbitro central del juego. A pesar del error, el silbante fue programado para estar en el partido de Ida de las Semifinales entre Pachuca y Pumas. Esta designación desató molestia en la directiva de Universidad Nacional, pues no les parecía lógico que nuevamente les tocara ese arbitro.

Ante la inconformidad, la Comisión de Árbitros decidió cambiar al silbante, evidenciándose a ellos mismos luego de haber asignado a Santander tras la polémica. Sin embargo, el tema de la elección de árbitros no acabó en las Semifinales, sino que también se hizo presente en la Final.

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro central | IMAGO7

¿Efraín Juárez escogió árbitro para el partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026?

En la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Pachuca, el abrirlo central del juego fue Daniel Quintero Huitron. El accionar del silbante no generó controversia en dicho encuentro y fue uno de los arbitrajes más estables durante la Liguilla. Incluso, Efraín Juárez, director técnico de Universidad Nacional, se acercó al final del partido para felicitarlo.

“Ojalá pites tú. Muy buen trabajo, te lo juro, ojalá pites tú porque estuviste espectacular”, fueron las palabras de Efraín, deseándole al silbante que esté en la Final. Un día después, la Comisión de Árbitros asignó a Ismael López Peñuelas para el duelo de Ida, mientras que Daniel Quintero Huitron fue asignado para la Vuelta.

La controversia se presentó debido a que César Ramos y Katia Itzel no fueron designados para la Final, a pesar de que apuntan a estar en la Copa del Mundo. Aunado a esto, se cumplió el deseo de Efraín Juárez para que Quintero Huitron repitiera en la Final, algo que generó molestia del lado de Cruz Azul. Con todo esto, el silbante se mantuvo para el duelo definitivo.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca. l IMAGO7

Cruz Azul está en la Final, ¿por el arbitraje?

Efraín Juárez, luego del partido de Ida de la Final, levantó la voz ante las quejas de Cruz Azul. Del lado de La Máquina hubo molestia con las designaciones arbitrales por lo ya mencionado. Sin embargo, el estratega de Universidad Nacional no se quedó callado y apuntó que si su rival está en la definición por el título es debido a polémicas arbitrales.

En el partido de Ida de Cuartos de Final hubo una mano dentro del área de La Máquina que no se marcó como penalti para Atlas. Ya en Semifinales, también en la Ida ante Chivas hubo un polémico penalti a favor de los cementeros tras una jugada con Christian Ebere, quien instantes atrás fue ‘perdonado’ de ser expulsado tras haber cometido una plancha sobre un jugador del Rebaño.

Con estas polémicas, Efraín Juárez las recordó al finalizar el juego de Ida de la Gran Final y dejó en claro que Cruz Azul no puede quejarse del arbitraje, pues han sido los más beneficiados por el mismo.