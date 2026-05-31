Conciertos en CDMX durante junio 2026: Julieta Venegas, Pulp, Zayn Malik y más artistas
La Ciudad de México se prepara para un mes lleno de música en vivo. Aunque el Mundial de Futbol 2026 concentrará gran parte de la atención, junio también estará marcado por una amplia oferta de conciertos nacionales e internacionales en algunos de los recintos más importantes de la capital.
Entre los artistas que encabezarán la agenda destacan Pulp, Julieta Venegas, Zayn Malik, Metronomy, HONNE, y Los Tigres del Norte, quienes se presentarán en foros como el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan y Estadio GNP Seguros.
Pulp regresa a la CDMX
La legendaria banda británica Pulp volverá a encontrarse con sus seguidores mexicanos el próximo 2 de junio en el Palacio de los Deportes, en uno de los conciertos más esperados por los fans del britpop.
Metronomy y HONNE para los amantes de la electrónica
Los seguidores de la música electrónica podrán disfrutar de Metronomy que ofrecerá dos presentaciones en el Teatro Metropólitan los días 4 y 5 de junio, mientras que HONNE celebrará una década de trayectoria con un concierto especial el 8 de junio en el mismo recinto.
Julieta Venegas llega al Auditorio Nacional
Una de las presentaciones más esperadas será la de la cantante mexicana Julieta Venegas, quien se presentará el 17 de junio en el Auditorio Nacional como parte de su gira por su disco Norteña.
Zayn y Los Tigres del Norte también visitarán la capital
Otro de los espectáculos que ha generado expectativa es el concierto de Zayn Malik, programado para el 20 de junio en el Estadio GNP Seguros, donde interpretará los temas más destacados de su etapa como solista.
Además, Los Tigres del Norte llegarán al mismo recinto el 27 de junio para cerrar el mes con uno de los conciertos más esperados por los amantes de la música regional mexicana.
Otros artistas que se presentarán en la CDMX durante junio
La agenda musical de junio también incluye presentaciones de artistas nacionales e internacionales que abarcan géneros como el pop, rock, regional mexicano, electrónica y K-pop. Estos son algunos de los conciertos más destacados:
1 de junio: Leire Martínez – Teatro Metropólitan.
3, 4, 5, 7 y 14 de junio: Little Jesus – Lunario del Auditorio Nacional.
4 de junio: MONSTA X – Auditorio Nacional.
4 y 19 de junio: Daniela Spalla y Esteman – La Maraka.
6 de junio: Milo J – Palacio de los Deportes.
6 de junio: Matisse – Auditorio Nacional.
10 de junio: Bôa – Teatro Metropólitan.
11 de junio: KEINEMUSIK – Autódromo Hermanos Rodríguez.
11 de junio: L'Impératrice – Campo Marte.
13 de junio: Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan.
14 de junio: Lara Campos – Auditorio Nacional.
16 de junio: Carlos Vives y Silvestre Dangond – Estadio GNP Seguros.
17 de junio: Polo & Pan – Campo Marte.
18 y 20 de junio: Rush – Palacio de los Deportes.
18 de junio: Ovy On The Drums – Pepsi Center.
19 de junio: Jesse & Joy – Auditorio Nacional.
19 de junio: HUGEL – Campo Marte.
20 de junio: Gloria Trevi – Auditorio Nacional.
20 de junio: Parcels – Campo Marte.
23 de junio: Purple Disco Machine – Campo Marte.
26 de junio: Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
26 de junio: Mathame – Campo Marte.
28 de junio: Asian Kung-Fu Generation – Pepsi Center.