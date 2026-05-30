¡Al ritmo de Juan Gabriel! Así es el supuesto video filtrado de la lista final de México
Carlos Monsiváis describió a Juan Gabriel en su libro "Escenas de pudor y liviandad" como el gran cronista de la cursilería, el melodrama y los sentimientos cotidianos. El Divo de Juárez ha acompañado a un sinfín de mexicanos con sus letras desgarradoras y, tomando de ejemplo una de sus obras cumbres, los balompédicos nos preguntamos si valió la pena haber conocido a la Selección Mexicana.
El gran éxito que fue "Hasta que te conocí" convirtió la canción en un clásico instantáneo de la cultura popular mexicana, razón suficiente para tomarla como inspiración. Tal y como lo hizo Inglaterra con The Beatles y su convocatoria, supuestamente México hizo lo mismo, con la versión en vivo en el Palacio de Bellas Artes de dicha obra de Alberto Aguilera Valadez.
¿Cómo es el supuesto video filtrado de la lista final?
El video comienza con imágenes de la riqueza natural y cultural mexicana, como son las sierras, las playas y la imponente Teotihuacán; además de la presencia del jaguar y el águila. Dicha parte del material trae a los supuestos arqueros, defensores y parte del mediocampo para la justa, con la icónica "Cielito Lindo".
Sin embargo, con la ayuda de la inteligencia artificial, en el video se muestra una parte de la inauguración del Mundial de 1970, con la presencia de Gustavo 'Halcón' Peña y Albert Shesternev, capitanes de México y la Unión Soviética en dicho encuentro.
En dicha escena se observa a Kurt Tschenscher, árbitro alemán, lanzar una moneda al aire, para darle paso al inicio de la canción antes mencionada de Juan Gabriel. Con más alusivos a nuestro país y la cultura -además de momentos icónicos de la Selección Mexicana- los supuestos convocados fueron revelados.
El clímax, punctum o momento cumbre fue cuando el mariachi que sonó aquella noche en Bellas Artes elevó aún más la expectativa y, el momento perfecto fue cuando Juan Gabriel dejó la gran pregunta que nos hacemos cada cuatro años: "y ahora quiero que me… digas si valió o no la pena".
Después de 40 años, ya estamos a 12 DÍAS de que México vuelva a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Arráncate, compadre! 🇲🇽⚽👊🏻 pic.twitter.com/SjSe8UsGHc— Samuel García (@samuel_garcias) May 30, 2026
¿Quiénes son los supuestos convocados en dicho video?
En el material que ya circula en redes sociales se colocó a los siguientes futbolistas como los supuestos convocados, aunque aún hace falta la lista final que saldrá en los próximos días.
Porteros:
Guillermo Ochoa
Carlos Acevedo
Raúl 'Tala' Rangel
Defensas:
Johan Vázquez
Jesús Gallardo
César Montes
Israel Reyes
Jorge Sánchez
Mateo Chávez
Edson Álvarez
Mediocampistas:
Erik Lira
Luis Romo
Obed Vargas
Álvaro Fidalgo
Orbelín Pineda
Gilberto Mora
Luis Chávez
Brian Gutiérrez
Delanteros:
Julián Quiñones
César Huerta
Roberto Alvarado
Guillermo Martínez
Armando González
Raúl Jiménez
Santiago Giménez
Alexis Vega
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