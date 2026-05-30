¡Al ritmo de Juan Gabriel! Así es el supuesto video filtrado de la lista final de México

Carlos Monsiváis describió a Juan Gabriel en su libro "Escenas de pudor y liviandad" como el gran cronista de la cursilería, el melodrama y los sentimientos cotidianos. El Divo de Juárez ha acompañado a un sinfín de mexicanos con sus letras desgarradoras y, tomando de ejemplo una de sus obras cumbres, los balompédicos nos preguntamos si valió la pena haber conocido a la Selección Mexicana.

El gran éxito que fue "Hasta que te conocí" convirtió la canción en un clásico instantáneo de la cultura popular mexicana, razón suficiente para tomarla como inspiración. Tal y como lo hizo Inglaterra con The Beatles y su convocatoria, supuestamente México hizo lo mismo, con la versión en vivo en el Palacio de Bellas Artes de dicha obra de Alberto Aguilera Valadez.

Juan Gabriel | Netflix

¿Cómo es el supuesto video filtrado de la lista final?

El video comienza con imágenes de la riqueza natural y cultural mexicana, como son las sierras, las playas y la imponente Teotihuacán; además de la presencia del jaguar y el águila. Dicha parte del material trae a los supuestos arqueros, defensores y parte del mediocampo para la justa, con la icónica "Cielito Lindo".

Sin embargo, con la ayuda de la inteligencia artificial, en el video se muestra una parte de la inauguración del Mundial de 1970, con la presencia de Gustavo 'Halcón' Peña y Albert Shesternev, capitanes de México y la Unión Soviética en dicho encuentro.

En dicha escena se observa a Kurt Tschenscher, árbitro alemán, lanzar una moneda al aire, para darle paso al inicio de la canción antes mencionada de Juan Gabriel. Con más alusivos a nuestro país y la cultura -además de momentos icónicos de la Selección Mexicana- los supuestos convocados fueron revelados.

El clímax, punctum o momento cumbre fue cuando el mariachi que sonó aquella noche en Bellas Artes elevó aún más la expectativa y, el momento perfecto fue cuando Juan Gabriel dejó la gran pregunta que nos hacemos cada cuatro años: "y ahora quiero que me… digas si valió o no la pena".

Después de 40 años, ya estamos a 12 DÍAS de que México vuelva a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Arráncate, compadre! 🇲🇽⚽👊🏻 pic.twitter.com/SjSe8UsGHc — Samuel García (@samuel_garcias) May 30, 2026

¿Quiénes son los supuestos convocados en dicho video?

En el material que ya circula en redes sociales se colocó a los siguientes futbolistas como los supuestos convocados, aunque aún hace falta la lista final que saldrá en los próximos días.

Porteros:

Guillermo Ochoa Carlos Acevedo Raúl 'Tala' Rangel

Defensas:

Johan Vázquez Jesús Gallardo César Montes Israel Reyes Jorge Sánchez Mateo Chávez Edson Álvarez

Mediocampistas:

Erik Lira Luis Romo Obed Vargas Álvaro Fidalgo Orbelín Pineda Gilberto Mora Luis Chávez Brian Gutiérrez

Delanteros:

Julián Quiñones César Huerta Roberto Alvarado Guillermo Martínez Armando González Raúl Jiménez Santiago Giménez Alexis Vega