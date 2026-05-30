Boletos para el Mundial 2026: FIFA libera entradas para el debut de México, pero a precios exorbitantes

A menos de dos semanas de que comience el Mundial 2026, la FIFA ha sorprendido a los aficionados al liberar un paquete de entradas para los partidos de la fase de grupos de la Selección Mexicana. Esto incluye boletos para el tan esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica en el emblemático Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, presenciar el arranque de la justa mundialista conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá no será nada barato. Al tratarse de uno de los eventos más cotizados del planeta y llevarse a cabo en el histórico 'Coloso de Santa Úrsula', los costos se han elevado considerablemente, especialmente para los asientos en las zonas altas del recinto.

Panorámica de la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Cuánto cuesta ver el México vs Sudáfrica?

En los canales oficiales de venta de la FIFA, los precios para el partido inaugural se encuentran de la siguiente manera: Asiento básico: Se puede adquirir desde 55 mil 815 pesos.

Zona Champions Club: Esta opción, considerada la menos costosa dentro de la categoría premium, tiene un valor de 153 mil 900 pesos para este encuentro.

Precios para otros partidos de México

Si tu presupuesto es menor pero aún quieres apoyar a la Selección Mexicana, los siguientes partidos de la fase de grupos ofrecen alternativas más accesibles dentro de la zona Champions Club (premium): México vs Corea del Sur: El precio baja significativamente hasta los 40 mil 950 pesos.

México vs Chequia (República Checa): Las entradas para este duelo ascienden a los 88 mil 500 pesos.

Aficionado en la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

Por otro lado, a través del sistema de "mercado" oficial de la FIFA, el cual permite a residentes globales revender y a aficionados mexicanos intercambiar sus boletos, las localidades de Categoría 1 se cotizan en 64 mil 187 pesos, mientras que las de Categoría 2 (Zona delantera) rondan entre los 82 mil y 85 mil pesos.

Opciones con más disponibilidad

Estos son los cinco partidos con mayor número de entradas a la venta en todas las plataformas oficiales: Jordania vs Argelia: 9,002 boletos disponibles.

Austria vs Jordania: 8,835 boletos disponibles.

Egipto vs Irán: 8,460 boletos disponibles.

Irak vs Noruega: 8,297 boletos disponibles.

Estados Unidos vs Paraguay: 8,287 boletos disponibles.