'Cause I'm Mr. Brightside! The Killers da épico show previo a la Final de la Champions

La Gran Final de la Champions League comenzó con un golazo de bandera por parte de Kai Havertz, quien en territorio húngaro rompió la red de Matvéi Safónov. Sin embargo, antes de que el alemán pusiese al Arsenal en ventaja y al Paris Saint-Germain en la lona, The Killers hizo brincar a ambas aficiones.

Previo al silbatazo inicial, la banda liderada por Brandon Flowers dio un show que difícilmente será olvidado. Los oriundos de Las Vegas abrieron su mini concierto con "When we were young", para después dar paso a "Human".

Pese a que solamente tuvieron un par de minutos en el Puskás Arena, The Killers dio un gran homenaje a su primer disco "Hot Fuss", ya que después llegó "All These Things That I've Done" y la clásica "Mr. Brightside".

🎶¡ASÍ SUENA "HUMAN" Y "MR. BRIGHTSIDE" DE 'THE KILLERS' EN BUDAPEST!@thekillers continúan dando espectáculo a minutos de iniciar la Final entre 1' 🇫🇷 PSG y Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. #ChampionsLeague pic.twitter.com/JCW0Dm8R90 — FOX (@somos_FOX) May 30, 2026

¿Cómo ha sido el comienzo de la Gran Final?

Además del excelso gol de Kai Havertz, el conjunto de Mikel Arteta se ha mostrado sólido en defensa y con un gran peligro al contragolpe. Entre las acciones más destacadas hubo otra gran jugada por parte de Bukayo Saka, que terminó con una gran intervención del arquero ruso.

Por su parte, el cuadro de Luis Enrique se ha mostrado perdido dentro del campo, principalmente por la falta de conexiones en mediocampo. Khvicha Kvaratskhelia, el cerebro del PSG, no ha tenido una gran tarde.

The Killers | AP

En busca de la historia

Arsenal buscará la primera Champions League de su historia con Mikel Arteta en el banquillo, después de una gloriosa temporada en la Premier League. Los Gunners lograron un nuevo hito en su historia, sin embargo, pero la cita con la eternidad es con la Orejona.

Por otro lado, Paris Saint-Germain tendrá la gran oportunidad de ser uno de los pocos Bicampeones en la historia de la competición. Los dirigidos por Luis Enrique buscarán quitarse el mote de equipo popular y convertirse en uno de época.