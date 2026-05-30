Fallece Guillermo 'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul y la Cooperativa

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, falleció el día de hoy 30 de mayo de 2026. Recordado por su gestión en Cruz Azul y la Cooperativa, el exdirigente celeste estuvo envuelto en la polémica en las más de tres décadas de su gestión.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, el hombre de 80 años falleció en la madrugada. La familia de Billy Álvarez no ha dado declaraciones públicas al respecto.

Billy Álvarez | IMAGO7

El comienzo de Billy Álvarez en Cruz Azul

Billy Álvarez estuvo ligado a Cruz Azul desde su nacimiento, pues su padre, Guillermo Álvarez Macías, era presidente del equipo desde 1953 y la Cooperativa desde 1955. Dicha época fue la más laureada en la historia de La Máquina, pues se consiguió el ascenso y llegó el gran mito de los setentas.

Por su parte, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas comenzó su carrera en Cruz Azul en 1986, cuando fue nombrado presidente de La Máquina. Sin embargo, se consolidó en la Cooperativa dos años después, cuando asumió el cargo de director general y concentró el poder tanto de la cementera como del equipo.

Billy Álvarez | MEXSPORT

La polémica gestión

Pese a que Cruz Azul llegó a ser un equipo competitivo en todos los espectros posibles, los títulos seguían sin caer en La Noria. En el Invierno 1997, La Máquina logró ganar su octava estrella de Liga MX y se pensó en un futuro mejor; aunque ese fue el único trofeo liguero durante la gestión de Billy Álvarez.

Cruz Azul ganó siete trofeos más, aunque fueron de Copa MX y Concacaf. La gestión de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas estuvo marcada por las finales que perdió el equipo, de las cuales se han dicho diferentes historias.

Después de múltiples fracasos deportivos y problemas legales, Billy Álvarez salió del equipo y la Cooperativa en 2020. En julio de dicho año, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión principal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Álvarez Cuevas; estuvo prófugo varios años y fue detenido en enero de 2025.