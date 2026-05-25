¡Ingeniero imparable! Víctor Velázquez ya superó a Billy Álvarez en títulos de Cruz Azul

Cruz Azul vive uno de los momentos más sólidos de los últimos años, debido a que La Máquina alcanzó su décimo campeonato de Liga MX y consolidó un proyecto deportivo que contrasta completamente con una de las etapas polémicas en la historia del club, como lo fue la gestión de Guillermo 'Billy' Álvarez.

Billy Álvarez estuvo al frente de Cruz Azul entre 1988 y 2020, periodo en el que el conjunto celeste perdió gran parte del dominio que construyó durante las décadas de los 60 y 70. Cuando tomó el control del club, los celestes ya contaban con siete títulos de liga y era considerada una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul | IMAGO7

Los pocos éxitos de Billy Álvarez

Sin embargo, en más de tres décadas de administración apenas pudo sumar una corona de Liga MX. El único campeonato liguero bajo su mandato llegó en el Invierno 1997, cuando Cruz Azul derrotó a León con el histórico penalti de Carlos Hermosillo.

Aunque durante su gestión también llegaron títulos de Copa MX y Concachampions, la deuda principal quedó en el torneo local. Cruz Azul perdió 11 finales en ese periodo, incluidas ocho de liga, además de derrotas dolorosas ante América.

Finalmente, la etapa de Billy Álvarez también terminó envuelta en problemas legales. En 2020 dejó la presidencia tras las acusaciones por presuntos desvíos millonarios y operaciones irregulares dentro de la cooperativa cementera.

Billy Álvarez | IMAGO7

¿Cómo ha sido la gestión de Víctor Velázquez?

Con la llegada de Víctor Velázquez, Cruz Azul comenzó una reconstrucción institucional y deportiva, ya que, bajo su administración, el equipo volvió a competir constantemente en Liguillas y recuperó protagonismo tanto en México como a nivel internacional.

Durante esta nueva gestión, lLa Máquina consiguió la novena estrella en el Guard1anes 2021, además de sumar Campeón de Campeones, Supercopa MX y recientemente la Concachampions, torneo que le permitió clasificarse al Mundial de Clubes 2029.

Erik Lira y Billy Álvarez | MEXSPORT

Además de los títulos, Cruz Azul mantuvo regularidad deportiva con múltiples semifinales consecutivas y un proyecto que hoy luce mucho más estable. La directiva encabezada por Velázquez también apostó por fortalecer áreas deportivas y administrativas, situación que se reflejó en resultados dentro de la cancha.