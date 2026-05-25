¡Terrible! Aficionados de Pumas fueron detenidos por la venta de sustancias ilícitas en las inmediaciones del Olímpico Universitario

Entre violencia y la presencia de sustancias ilícitas la polémica nuevamente se hizo presente durante la Final del Clausura 2026, en el Estadio Olímpico Universitario, entre los Pumas y Cruz Azul.

Y es que, dos pseudoaficionados fueron sorprendidos vendiendo sustancias ilícitas en los alrededores del inmueble, desacuerdo con Carlos Jiménez, el famoso ‘C4 Jiménez’, andaban vendiendo marihuana.

Operativo de seguridad en CU | MIGUEL PONTÓN

¿Quiénes fueron los detenidos?

De nombres Daniel Cruz y Víctor Cervantes era aficionados de los Pumas e incluso fueron fotografiados con las camisetas de los universitarios aunque no precisamente del equipo cuando fueron capturados por agentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México le encontraron droga y los detuvieron y llevados a encarcelados, hasta el momento no sabe cual será su condición o sí salieron bajo fianza.

SIN COPA y SIN LIBERTAD: ANDABAN VENDIENDO MOTA PARA la FINAL de @LigaBBVAMX

Daniel Cruz

Víctor Cervantes

Dijeron ser aficionados de los @PumasMX

Agentes de @SSC_CDMX los ubicaron ayer cerca del estadio de la @UNAM_MX

Les hallaron droga y los detuvieron.

Así acabaron. pic.twitter.com/NFwZhsDP4n — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 25, 2026

Violencia en la Final

La violencia se hizo presente en el Estadio Olímpico Universitario y en las afueras con un hombre ensangrentado y uno momento que se llevó los reflectores fue cuando agredieron a una mujer en las tribunas.

A través de un video difundido en redes sociales se puede apreciar como un grupo de al menos dos seguidores con la camiseta de Pumas golpean a una chica que vestía chamarra roja de manera brutal.

Afición de Pumas en las gradas l CAPTURA SACADA DE IMAGEN

La situación no escaló a mayores debido a que aficionadas de los propios Universitarios tuvieron que rodearla para protegerla de los golpes y patadas propinadas mientras se encontraba sentada sobre el concreto de las gradas.

Chica agrededia en el Esyadio Olímpico Universitario l CAPTURA SACADA DE IMAGEN