Pep Guardiola y sus últimas palabras a la afición del City: "Siempre os tendré en mi corazón..."

Pep Guardiola tuvo más palabras para la afición del Manchester City, que vivió su último partido el fin de semana ante el Aston Villa. El entrenador español no se contuvo y dejó ver lo mucho que significa la institución para él después de una década juntos.

👏 ¡Guardiola y sus últimas palabras a la afición del City!



💙 "Siempre os tendré en mi corazón..."



Vía: 'ManCity' pic.twitter.com/qsWS8XYPQV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 25, 2026

“No tengo gratitud suficiente”

El técnico español habló desde su corazón, hablando de lo que es la institución para él y lo que representa para la gente por la conexión que se llega a sentir, también agradeciendo a todos los aficionados por haber apoyado todo ese camino con él desde el primer minuto.

Pep Guardiola | AP

Siento que esta noche significa esa conexión que este club

Toda la gente y con todos los aficionados de la ciudad que conectaron con nosotros desde el primer minuto

Expresó no tener gratitud suficiente por la institución, reafirmando con los aficionados que siempre estarán en un lugar muy especial en su corazón.

No tengo suficiente gratitud, y siempre tendré el resto de mi vida algo en mi corazón. Muchas gracias

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

¿Cuál fue el palmarés de Guardiola en el City?

Guardiola deja al Manchester City tras 10 años de alegrías, con la sensación de haber dejado al club citizen mejor de lo que lo encontró. Fue el entrenador que le entregó al City la credibilidad que se le conoce hoy en día como uno de los equipos más poderosos de Europa.

6 Premier League

3 FA Cup

4 Carabao Cup

3 Supercopa de Inglaterra

1 Champions League

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de clubes

Pep dejó la primera Champions League en la historia del club, escribiendo con letras de oro todo su legado con el equipo inglés, que a partir de la siguiente temporada, todo apunta que será Enzo Maresca quien tome las riendas del equipo la próxima campaña.