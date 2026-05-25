Jugadores de Pumas rompen el silencio tras Final perdida contra Cruz Azul

Luego de perder la Final ante Cruz Azul, en Cantera rompieron el silencio. Nathan Silva, defensa de Pumas, señaló que todo el grupo está dolido tras haber caído el pasado domingo en el Estadio Olímpico Universitario. De igual manera, el zaguero brasileño afirmó que Efraín Juárez, director técnico de Universidad Nacional, es uno de los más dolidos luego de haber perdido ante La Máquina la Final del Clausura 2026.

Este lunes, los jugadores y cuerpo técnico se reunieron para ‘romper filas’ de cara al próximo torneo. Tras esto, Nathan fue uno de los jugadores que dio la cara ante la derrota con Cruz Azul. Y aunque apenas respondió tres preguntas, el brasileño dejó ver que el equipo está golpeado anímicamente tras perder la reciente Final del futbol mexicano.

Nathan aseguró que el equipo está triste por lo sucedido. Además, dejó ver que la siguiente temporada buscarán seguir en la pelea por el título. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para decir que esta derrota en la Final los dejó tristes. Incluso, aseguró que Efraín Juárez es de los más dolidos y que el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, a pesar de haber hablado con todo el plantel, se le vio cabizbajo.

“Estamos tristes porque es una Final para la que nos preparamos mucho y no salió como queríamos . Seguir la próxima temporada y agradecerle a la afición que nos apoyó, que estuvo con nosotros en los momentos malos y buenos”.

Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

“A seguir soñando, prepararnos mucho para estos momentos y a la otra salir a ganar. Ayer habló (Efraín Juárez) en el vestuario, dio pocas palabras y está muy triste, muy para abajo como todos nosotros, como toda la afición. Hay que darle para que el próximo torneo nosotros consigamos este objetivo”, dijo el brasileño.

Otro de los jugadores que habló fue Pablo Bennevendo, defensa que entró de cambio en el segundo tiempo del partido de Vuelta. El zaguero señaló que aunque perdieron la Final, se cumplió uno de los objetivos que era llegar a las últimas instancias. Asimismo, dijo que Efraín Juárez agradeció a todos por lo hecho este semestre.

Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

“Sentimientos encontrados porque fue un camino difícil, fue un buen torneo el que tuvimos. No pudimos terminarlo como queríamos, pero sabemos que estamos en el camino correcto y sabemos que debemos hacer el próximo torneo. Agradecimientos totales hacia todo el grupo, jugadores, staff, directivos por siempre estar ahí. Cumplimos uno de los objetivos que era llegar hasta las últimas instancias”, señaló Bennevendo.

Tras esto, Pumas rompió filas y se tomará un receso de casi un mes. Los jugadores tendrán que reportar el próximo 22 de junio en las instalaciones de Cantera para comenzar las pruebas médicas y posteriormente trabajar de cara a lo que será el Apertura 2026.