Pumas y otros equipos “malditos”: Las sequías más grandes de la Liga MX

13 años Xolos de Tijuana: La última vez que los Xolos consiguieron un titulo en la Liga MX fue en el torneo Apertura 2012, con la dirección de Antonio Mohamed.

15 años Pumas: Desde el 2011, los universitarios no han logrado conseguir el trofeo, en este Clausura 2026 lo dejaron escapar, aumentando su falta de tantos otro año.

23 años Cruz Azul: Aunque son los actuales campeones de la Liga MX y desde el 2021 rompieron esta mala racha, la Máquina vivió más de veinte años sin campeonato, pues desde el torneo de Invierno 1997 hasta el 2021 volvieron a disfrutar la gloria.