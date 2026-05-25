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Futbol

Pumas y otros equipos “malditos”: Las sequías más grandes de la Liga MX

Pumas campeón 2011 | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 17:02 - 25 mayo 2026
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Por su derrota contra Cruz Azul en el Clausura 2026, Pumas cumple 15 años sin levantar un título

En la historia de la Liga MX, la racha de los Pumas sin campeonato es un mínimo comparando a los equipos que han tardado más años o incluso, no lo han vuelto a conseguir.

Lapuente campeón en Puebla I MEXSPORT

Equipos con más de 10 años sin estrella

  • 13 años Xolos de Tijuana: La última vez que los Xolos consiguieron un titulo en la Liga MX fue en el torneo Apertura 2012, con la dirección de Antonio Mohamed.

  • 15 años Pumas: Desde el 2011, los universitarios no han logrado conseguir el trofeo, en este Clausura 2026 lo dejaron escapar, aumentando su falta de tantos otro año.

  • 23 años Cruz Azul: Aunque son los actuales campeones de la Liga MX y desde el 2021 rompieron esta mala racha, la Máquina vivió más de veinte años sin campeonato, pues desde el torneo de Invierno 1997 hasta el 2021 volvieron a disfrutar la gloria. 

  • 27 años Necaxa: Los Rayos consiguieron una época dorada en los años 90, pero desde el 98, no han logrado coronarse campeones de la liga.

Manuel Lapuente celebrando un campeonato con Necaxa

Sequía infernal

  • 35 años Puebla: La franja no ha estado en la gloria desde la temporada de 1989-90, año donde consiguió su último título.

  • 41 años Monterrey: Antes de convertirse en la potencia institucional actual, los Rayados vivieron una larga travesía desde su fundación en 1945 hasta su primer título en el torneo México 1986.

  • 70 años Atlas: La sequía más famosa del futbol mexicano. Tras coronarse en la temporada 1950-51, los rojinegros pasaron siete décadas de frustraciones hasta romper el maleficio en el torneo Apertura 2021.

  • 75 años Tiburones Rojos de Veracruz: Tras ganar el título en la temporada 1949-50, el equipo descendió, desapareció en múltiples ocasiones y descendió definitivamente sin volver a ganar una estrella de liga.

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