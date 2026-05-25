Liga MX Femenil rompe récord y se convierte en la más vista del mundo

La Liga MX Femenil continúa consolidándose como una potencia internacional y el Clausura 2026 fue una nueva muestra de su crecimiento. La Final entre América y Monterrey no solo ofreció un espectáculo atractivo dentro de la cancha, también confirmó el enorme interés que existe por el futbol femenil en México. El duelo definitivo reunió a 26 mil 670 aficionados en el Estadio Ciudad de los Deportes y a millones de espectadores frente al televisor.

El crecimiento de la Liga MX Femenil ha sido constante desde su creación y hoy presume cifras históricas a nivel mundial. De acuerdo con datos difundidos por la propia organización, el campeonato mexicano se convirtió en la liga femenil más vista del planeta, alcanzando 22 millones de espectadores por televisión durante 2025, superando a torneos históricos como la National Women’s Soccer League de Estados Unidos, la Frauen Bundesliga de Alemania y la Barclays Women’s Super League de Inglaterra.

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Liga MX Femenil supera a Europa y Estados Unidos

La consolidación del futbol femenil mexicano no solo se refleja en las audiencias televisivas, también en el impacto mediático y comercial que ha ganado en los últimos años. Clubes como América, Tigres, Rayadas y Chivas han impulsado el crecimiento del torneo con plantillas competitivas, estadios con grandes entradas y estrategias digitales que han acercado a más aficionados al producto.

Además, la Liga MX Femenil ha logrado conectar con nuevas generaciones de seguidores gracias a la exposición en redes sociales y plataformas digitales. Las futbolistas mexicanas se han convertido en referentes deportivos y figuras mediáticas, elevando el interés por cada jornada y aumentando la presencia del campeonato en mercados internacionales.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Clausura 2026 confirmó el auge del futbol femenil mexicano

La Final del Clausura 2026 entre América y Monterrey fue una de las más mediáticas en la historia reciente del circuito. La expectativa generada antes y después de los encuentros dejó claro que el futbol femenil en México atraviesa uno de sus mejores momentos, con una afición cada vez más involucrada y audiencias récord que respaldan el proyecto.

Con estos números, la Liga MX Femenil reafirma su lugar como líder global en alcance televisivo dentro de su categoría. El reto ahora será mantener el crecimiento deportivo y comercial para seguir compitiendo con las mejores ligas del mundo y consolidar a México como una referencia internacional en el futbol femenil.