¿Qué torneos jugará América Femenil tras su título de Concacaf?

Van por su debut mundial. Tras coronarse en la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup, con la victoria 5-3 sobre Washington Spirit este sábado 23 de mayo, América se convirtió en el primer equipo de la Liga MX Femenil en lograr el título a nivel regional.

Tras ello, el conjunto de Coapa se ganó el boleto a dos competencias femeninas de la FIFA de reciente creación: la Copa de Campeones Femenina, que se juega cada año, y el Mundial de Clubes Femenino, que se disputará cada cuatro años.

América, campeón de la W Concacaf Champions Cup | MEXSPORT

¿Cuándo es la Copa Femenina de Campeones?

En 2026, en la primera edición de la Copa Femenina de Campeones, que corresponde a la Copa Intercontinental de los varones, Gotham FC fue el equipo representante de Concacaf. Las estadounidenses perdieron 0-1 en Semifinales contra Corinthians, que eventualmente cayó ante Arsenal 3-2 en tiempo extra en la Final en Londres.

Para la segunda edición, en la cual participará América, las Semifinales están previstas para celebrarse el 27 de enero y la Final el 31 del mismo mes; todos los juegos en Estados Unidos. Las rondas previas todavía no tienen fecha confirmada y por ahora solo hay tres equipos clasificados.

Naegohyang, de Corea del Norte, es el representante de Asia y se medirá en la Primera Ronda al campeón de Oceanía. El vencedor se enfrentará en la Segunda Ronda al representante de África y de ahí saldrá el semifinalista que enfrentará a Barcelona, campeón de Champions League.

Mientras que en la otra Semifinal, América espera a su rival de la Conmebol, mismo que quedará definido en octubre de este año, cuando se juegue la Copa Libertadores Femenina. En caso de ganar, las Águilas podrían enfrentar por primera vez al Barça en un partido oficial, luego de haber jugado un par de amistosos en los últimos años.

Jugadoras de América celebran con Ángel Villacampa la Concacaf W Champions Cup | MEXSPORT

¿Cuándo es el Mundial de Clubes Femenino?

Por otra parte, el Mundialito Femenil apenas celebrará su primera edición en 2028. El formato de competencia por ahora contará contará con 19 clubes entre la Fase Preliminar y la Fase de Grupos, seis de UEFA, uno de Oceanía y tres de las otras cuatro Confederaciones.

Según el formato de competencia, seis equipos disputarán la Fase Preliminar, de la cual los tres ganadores se unirán a los otros 13 para tener un total de 16 en Fase de Grupos. Por ahora, la FIFA no ha definido cómo se repartirán los clubes, aunque se espera que sea a partir del ranking y el coeficiente.

América Femenil celebrando con la afición el momento histórico | AP