"¡Qué orgullo!": Ángel Villacampa celebra tras la obtención de otro título con América

Después de varias Finales perdidas en la Liga MX Femenil, el destino por fin le sonrió a Ángel Villacampa, quien este semestre logró un histórico doblete con América. Tras coronarse en el Clausura 2026, el español guió a las Águilas al título en la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup.

Con ello, las Águilas se convirtieron en el primer club mexicano en levantar este título, además que ahora participarán en la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA 2027 y en el Mundial de Clubes Femenino 2028. "Es una sensación de ¡wow! Qué orgullo el pertenecer a este club. Qué orgullo el dirigir a unas jugadoras como son las que están en el Club América".

Jugadoras de América celebran con Ángel Villacampa la Concacaf W Champions Cup | MEXSPORT

"Qué orgullo de la gente que trabaja por y para el Club América. Ese cuerpo técnico, el staff médico, los dirigentes. Esa apuesta siempre firme, con esa confianza", declaró Villacampa Carrasaco, quien ahora presume dos títulos de liga con las Águilas y uno más de Concacaf, obtenidos a lo largo de cuatro años en el club.

Villacampa aplaudió esfuerzo de América

Por otra parte, el estratega español consideró que el torneo internacional se llevó a cabo en un momento complicado, ya que las Semifinales fueron pocos días después de la Final del Clausura 2026. "Hemos llegado muy justas a este torneo, la verdad. Ellas llegaban con diez jornadas de Liga; es un equipazo que a nivel condicional son muy fuertes.(0:39) Justo el peor momento para nosotros, poder competir en esas condiciones".

"Yo creo que empezamos realmente bien, no solamente por los goles, sino que teníamos controlada, pero empezaron a encontrarnos en situaciones intermedias", y enfatizó que sus jugadoras hicieron un gran esfuerzo para sacar el partido, en los minutos finales.

Destacó casos como el de Geyse, quien pese a solicitar su cambio al minuto 93, protagonizó una gran carrera previa al quinto gol de las Águilas. "Y lo notábamos, que esto ya no iba a ser de condición física, no iba a ser de táctica, no iba a ser de técnica, iba a ser de pasión. Iba a ser de corazón, de tirar de casta, de tirar de orgullo. Yo creo que es para estar muy orgullosos".

América Femenil celebrando con la afición el momento histórico | AP

¿Quiénes van al Mundial de Clubes Femenino?

Esta primera edición del Mundialito Femenil contará con 13 equipos participantes en Fase de Grupos, seis de UEFA y dos de las otras cuatro Confederaciones. Por ahora, van siete clubes clasificados a directo a la Fase de Grupos.

AS FAR de Marruecos, Wuhan Jiangda de China, Naegohyang SC de Corea del Norte, Barcelona, Arsenal, Corinthians y Gotham FC son los otros clubes clasificados al Mundial además de América. Mientras que a la Copa de Campeonas de 2027 irán las Águilas, las blaugranas y las norcoreanas, con sus rivales de África, Oceanía y Conmebol por definirse.