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Futbol

Catenaccio mexicano: los Campeones más recordados con un estilo defensivo en Liga MX

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:53 - 24 mayo 2026
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Equipos como Tigres y Cruz Azul han logrado levantar el título con una estrategia desde el bloque bajo

Muchos dicen que la defensa gana Campeonatos, y así lo han entendido varios equipos en el futbol mexicano. Ahora, Pumas busca levantar el título con un estilo más inclinado al orden defensivo, pues así consiguieron su pase hasta la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Robert Morales estuvo cerca de marcar gol ante Cruz Azul | MEXSPORT
Robert Morales estuvo cerca de marcar gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué otros equipos han jugado defensivamente para ser Campeones?

Universidad Nacional no ha sido el único equipo que utiliza esta estrategia para acercarse al título, pues a lo largo de la historia del futbol mexicano hay equipos que lo lograron con este estilo, como el caso de Tigres y Cruz Azul. 

Bajo el mando de Ricardo Ferretti, Tigres obtuvo cuatro títulos de liga, con una solidez defensiva firme, la cual fue base para poder sumar trofeos a las vitrinas del club. Con una forma de juego ya definida, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue dominante durante el segundo lustro de la década de 2010.

Tigres campeón I IMAGO7

Pese a las críticas, los resultados de Ferretti con Tigres fueron positivos, lo cual dejó un ejemplo para algunos entrenadores para preparar una Liguilla, que para muchos es un torneo distinto.

Por otro lado, en 2021, Cruz Azul también impregnó un estilo defensivo con la gestión de Juan Reynoso. Con un plantel amplio, La Máquina supo encontrar la fórmula para romper la sequía de 23 años sin título. 

Cruz Azul campeón de la Liga MX

¿Importan las formas en casos de sequía?

Para casos como el del conjunto celeste, las formas dejan de importar, un caso similar al que ahora le ocurre a Universidad Nacional, que lleva 15 años sin festejar un Campeonato. 

Efraín Juárez ha sabido plantear partidos de Liguilla, y en la Gran Final obtuvo un resultado positivo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ahora, se espera que Pumas salga con una propuesta más ofensiva para bordarse la octava estrella.

Pumas campeón 2011 | MEXSPORT
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