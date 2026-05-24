Afición de Pumas arma serenata previo a la Final ante Cruz Azul y llena de apoyo al equipo de Efraín Juárez

La ilusión por conquistar el título está más viva que nunca en Pumas. A unas horas de disputar la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, cientos de aficionados universitarios acudieron a las afueras del hotel de concentración para mostrar su apoyo al equipo dirigido por Efraín Juárez.

Con cánticos y banderas, la afición auriazul convirtió la noche en una auténtica serenata para motivar al plantel antes del partido más importante del torneo. Los jugadores salieron a convivir por algunos momentos con los seguidores, quienes no dejaron de alentarlos rumbo a una Final que puede marcar historia para el club.

Pumas, en el Clausura 2026 | IMAGO7

Nathan Silva y Pablo Monroy convivieron con la afición

Entre los futbolistas que se acercaron a los aficionados estuvieron Nathan Silva y Pablo Monroy, quienes recibieron múltiples muestras de cariño por parte de la gente universitaria.

El propio Efraín Juárez también fue uno de los más ovacionados durante la serenata, reflejando la conexión que ha logrado construir con la afición universitaria desde su llegada al banquillo.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca | IMAGO7

Pumas busca una noche histórica en Ciudad Universitaria

Tras el empate sin goles en el partido de Ida, Pumas se prepara para disputar una de las finales más importantes de los últimos años en el Estadio Olímpico Universitario que tendrá un lleno completo el domingo.

La historia parece llamar al conjunto auriazul, que buscará aprovechar el apoyo de su gente para conquistar un nuevo campeonato frente a Cruz Azul y firmar una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.