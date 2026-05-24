Efraín Juárez, de estar en la cuerda floja con Pumas a encontrarse a 90 minutos de ser Campeón

Probablemente fue inesperado que Pumas llegara a la Final, con un equipo que inició con muchas dudas a su alrededor, entre aficionados y expertos. A pesar de que el proyecto mostraba avances y un plantel más amplio para competir, pocos imaginaron que Universidad Nacional terminara como líder y que estuviera a un paso de bordarse la octava estrella.

¿Cómo fue el camino de Pumas a la Final?

Pumas arrancó el año con un empate de 1-1 ante Querétaro, lo que dejó más dudas que certezas. Las esperanzas se renovaron en la Jornada 2 con una histórica victoria de 0-1 sobre Tigres en el Volcán, escenario en el que no ganaban desde hace 12 años.

El momento más complicado de Pumas llegó a inicios de febrero, cuando cayó eliminado en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup. La Ida de esa eliminatoria dejó un mal sabor de boca a la afición, ya que el cuadro auriazul tomó la ventaja con anotación de Robert Morales, pero en un lapso de 20 minutos recibió cuatro goles que fulminaron la eliminatoria. En la Vuelta, Universidad se quedó corto al solo anotar uno.

Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup por San Diego FC | MEXSPORT

Después de esa dura caída, aficionados pidieron la salida de Efraín Juárez del equipo, pero mientras tanto, en Liga MX permanecía invicto, lo que dejó una sensación positiva para el torneo local. Poco a poco el grupo se mostró cómodo en la cancha y los resultados a favor llegaron, pero el punto de inflexión llegó ante Rayados en CU, en el que Pumas fue ampliamente superior y se llevó los tres puntos tras el resultado de 2-0.

La primera caída en liga ocurrió el 3 de marzo, en la Jornada 9. En un partido en el que Pumas se pudo quedar con los tres puntos, o mínimo un empate, Toluca aprovechó y dejó las cosas 2-3, pero con un funcionamiento positivo al que solo le faltó contundencia, en especial por la falla de Robert Morales con el arco abierto.

La derrota sucedió poco antes de que Pumas enfrentara la parte más complicada de su calendario, debido a que tuvo que verse las caras con Cruz Azul, América y Chivas de manera consecutiva. De esos tres duelos, Universidad se fue invicto con cinco puntos, al empatar contra La Máquina y el Rebaño, y ganarle a las Águilas.

Robert Morales y Uriel Antuna en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

El inesperado liderato y récord de puntos institucional

En el tramo final del torneo regular, las cosas se acomodaron para Pumas, pues Chivas comenzó a dejar puntos en el camino y el equipo dirigido por Efraín Juárez no paró de ganar. En las últimas cuatro fechas, Universidad ganó todos para empatar los 36 puntos del Guadalajara y quedarse con el liderato por diferencia de goles. Además, dicha marca de unidades representó el récord institucional en semestres cortos de 17 jornadas.

Con la inercia de un torneo impecable, en el que además no cayó como visitantes, el equipo fue capaz de eliminar al América en Cuartos de Final, con mucho sufrimiento, pero la posición en la tabla benefició a los auriazules para avanzar de ronda con el marcador de 6-6 en el global. Mismo caso en Semifinales, con un 1-0 en contra en la Ida ante Pachuca y el mismo resultado a favor de Pumas en la Vuelta fue suficiente para estar en la antesala por el título.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca | IMAGO7

¿Cierre de película en CU?