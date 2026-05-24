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Futbol

Pumas anuncia negativa en CU a barras de Cruz Azul y afición celeste explota en redes

Pumas buscará la octava estrella en su historia | MIGUEL PONTÓN
Pumas buscará la octava estrella en su historia | MIGUEL PONTÓN
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:54 - 23 mayo 2026
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La Final del balompié nacional tendrá explosiones en el campo y fuera del mismo

La Gran Final del futbol mexicano ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Pumas publicó un comunicado oficial donde confirmó que no permitirá el ingreso de grupos de animación o barras del equipo visitante para el duelo definitivo en el Estadio Olímpico Universitario, situación que generó una ola de reacciones y críticas de aficionados de Cruz Azul en redes sociales.

En el mensaje, la institución señaló que habrá monitoreo permanente en las gradas y que cualquier intento de organización de grupos masivos dentro del inmueble será sancionado.

La publicación rápidamente se volvió viral en X, antes Twitter, donde cientos de aficionados celestes mostraron su inconformidad con mensajes de molestia, burlas y críticas hacia la directiva universitaria. Algunos usuarios calificaron la decisión como "exagerada", mientras otros defendieron la postura argumentando que se busca evitar cualquier incidente durante uno de los partidos más importantes del semestre.

Redes sociales explotan tras anuncio de Pumas

Las respuestas al comunicado estuvieron cargadas de tensión. Varios seguidores de Cruz Azul aseguraron que la medida afecta a aficionados que únicamente buscan apoyar a su equipo de manera pacífica, mientras otros reclamaron que se estigmatice a toda la afición por el comportamiento de ciertos grupos radicales.

Por otro lado, aficionados universitarios respaldaron la postura de Pumas y recordaron que las restricciones a barras visitantes forman parte de un protocolo implementado en diferentes estadios del futbol mexicano. Incluso algunos usuarios señalaron que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de las familias y asistentes al inmueble.

Molestia de los aficionados | Captura de pantalla

La Final promete tensión dentro y fuera de la cancha

El comunicado también establece que se supervisarán las tribunas durante todo el encuentro para impedir la formación de grupos de animación ajenos al club local. Además, el club reiteró que cualquier persona identificada organizando porras dentro del estadio podría ser retirada inmediatamente del recinto.

Mientras ambos equipos afinan detalles para disputar el título, el ambiente alrededor de la Final comienza a calentarse con fuerza. La rivalidad entre ambas aficiones ha provocado que el tema de la seguridad tome protagonismo en la conversación pública, especialmente después de la reacción que generó el anuncio universitario.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7
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