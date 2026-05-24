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Futbol

Cruz Azul vs Pumas: Víctor Velázquez lanza emotivo mensaje previo a la Final de Vuelta

Ingeniero Víctor Velázquez | Cruz Azul
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:05 - 24 mayo 2026
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El presidente de la directiva celeste se dedicó a sus aficionados y toda la gente del equipo de la Noria

A unas horas de que se defina al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, encendió el ánimo de la afición con un mensaje cargado de motivación. La Máquina se prepara para enfrentar a Pumas UNAM en la Final de Vuelta, con la mira puesta en volver a levantar el título.

El directivo celeste utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que dejó claro que el equipo está listo para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo. La cita será en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde se definirá todo tras una intensa serie.

Víctor Velázquez en la premier del documental de Cruz Azul | ILIANY APARICIO
Víctor Velázquez en la premier del documental de Cruz Azul | ILIANY APARICIO

‘Tenemos una cita con la historia’

En su publicación, Víctor Velázquez destacó el compromiso del plantel y aseguró que Cruz Azul llega con la mentalidad de dar el máximo esfuerzo. Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, el equipo ha encontrado solidez y carácter en la fase final del campeonato.

Hoy cerramos la preparación y tenemos una cita con la historia”, expresó el presidente, dejando en claro que el grupo está concentrado y motivado. El mensaje no solo fue dirigido a los jugadores, sino también a la afición que ha acompañado al equipo en cada paso del torneo.

Velázquez subrayó la importancia del respaldo de los seguidores cementeros, quienes se hicieron presentes tanto en el último entrenamiento como en la concentración previa al partido. Para el dirigente, ese apoyo será clave en un duelo que promete alta intensidad.

¿Podrá Cruz Azul aprovechar su oportunidad?

La Final de Vuelta representa una oportunidad inmejorable para que Cruz Azul vuelva a consagrarse en el futbol mexicano. El equipo llega con confianza y con un plantel comprometido, consciente de lo que está en juego ante un rival históricamente competitivo como Pumas.

Además del aspecto futbolístico, el factor emocional juega un papel determinante. La Máquina sabe que no solo disputa un título, sino también la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en su historia reciente, algo que el propio Velázquez enfatizó en su mensaje.

Equipo de Cruz Azul con su afición en entrenamiento | Iliany Aparicio

El enfrentamiento en Ciudad Universitaria será decisivo y podría marcar un antes y un después para el proyecto encabezado por la directiva actual. La combinación de experiencia, juventud y dirección técnica ha llevado al equipo hasta esta instancia.

Con todo en juego, Cruz Azul saldrá al campo con una consigna clara: ganar por su afición y aprovechar la oportunidad que tanto han esperado. La cita está hecha, y como lo dijo su presidente, es momento de responderle a la historia.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
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