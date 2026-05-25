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Vinculan a proceso a El Daza presunto líder ligado a La Unión Tepito

El Daza también ha sido relacionado con operadores cercanos a La Unión Tepito y con actividades de narcomenudeo en CDMX./ Fiscalía
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:34 - 25 mayo 2026
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La FGJ-CDMX informó que Renat Dassae “N”, alias El Daza, fue vinculado a proceso por asociación delictuosa agravada y permanecerá en prisión preventiva

La estructura criminal relacionada con La Unión Tepito volvió a quedar bajo la mira de las autoridades capitalinas luego de que un juez determinó iniciar proceso penal contra Renat Dassae “N”, mejor conocido como El Daza.

La decisión fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dependencia que señaló al imputado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.

Como parte de la resolución judicial, el acusado permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones complementarias, las cuales tendrán un plazo de dos meses para su cierre.

La captura de El Daza ocurrió en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, durante un operativo de la Policía de Investigación./ C4 Jimenez

Las indagatorias apuntan a que personas presuntamente vinculadas al grupo UJ-40 utilizaban tarjetas con números telefónicos y referencias a El Daza para amedrentar a comerciantes de Tepito y del Centro Histórico con el objetivo de exigir pagos.

¿Cómo fue la captura de El Daza?

Renat Dassae “N” fue detenido el pasado 19 de mayo en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, durante un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.

Tras su captura, la Fiscalía presentó diversos datos de prueba ante un juez de control, entre ellos entrevistas y evidencia digital obtenida durante las investigaciones realizadas por autoridades capitalinas.

En redes sociales, la FGJ-CDMX informó: “Obtuvimos la vinculación a proceso de Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, presunto líder de la célula “UJ40”, vinculada con “La Unión Tepito”, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada".

Cateos y drogas forman parte de las investigaciones

Dentro de las líneas de investigación también aparece un cateo realizado en enero pasado en un inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc presuntamente relacionado con actividades de El Daza.

En ese sitio, elementos de seguridad localizaron un arma corta, cargadores, 17 cartuchos útiles, mariguana distribuida en bolsas y recipientes, además de decenas de dosis de sustancias con características similares a la metanfetamina.

Los reportes de investigación también señalan el hallazgo de tabletas de distintos colores y wax, un derivado concentrado de cannabis que presuntamente era procesado dentro del inmueble.

La FGJ-CDMX informó que las indagatorias continuarán para desarticular células criminales que operan en la capital del país./ Fiscalía

Información difundida previamente por el periodista Carlos Jiménez relaciona a El Daza con la célula criminal UJ-40, grupo señalado como brazo operativo de La Unión Tepito y presuntamente conectado con Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, quien continúa preso.

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