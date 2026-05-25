El luchador José Calzada Salazar, conocido como “Piloto Calzada”, murió luego de sufrir un accidente

La lucha libre mexicana está de luto. El luchador José Calzada Salazar, conocido arriba del ring como “Piloto Calzada” o “Piloto Suicida”, falleció la noche del domingo 24 de mayo tras sufrir una aparatosa caída durante una función en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El accidente ocurrió en la Arena Internacional, ubicada en la colonia Monterrey, mientras se llevaba a cabo una función ante decenas de aficionados. De acuerdo con los primeros reportes, el luchador de 56 años intentó ejecutar un lance desde la tercera cuerda hacia afuera del cuadrilátero; sin embargo, perdió el control y cayó de cabeza sobre el piso de concreto.

Paramédicos ingresaron rápidamente para brindarle atención médica, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Autoridades locales y elementos de la Fiscalía Zona Norte acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

⚰️ ¡Luto en el ring! 🤼‍♂️ Muere el luchador Piloto Suicida tras aparatosa caída en Ciudad Juárez 🖤



🙌🏻 El pancracio mexicano está de luto tras el fallecimiento de José Calzada Salazar, de 56 años, durante una función en la Arena Internacional.



🥊 El gladiador independiente… pic.twitter.com/YHiMDet00q — SDP Noticias (@sdpnoticias) May 25, 2026

Una lamentable pérdida

Tras lo sucedido, Protección Civil colocó sellos de clausura temporal en la arena y solicitó al propietario presentar los permisos de operación y el plan de contingencia del inmueble. La función fue suspendida y los asistentes desalojados.

“Piloto Suicida” era un luchador reconocido dentro del circuito independiente del norte del país y contaba con una larga trayectoria en los encordados. Compañeros y aficionados comenzaron a despedirlo en redes sociales, destacando su entrega, experiencia y pasión por la lucha libre.