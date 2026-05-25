Andy López Beltrán deja Morena para buscar diputación en Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán anunció este lunes 25 de mayo su salida de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, así como de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, con la intención de competir por una diputación federal en Tabasco para el proceso electoral de 2027.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, además del Congreso y Consejo Nacional del partido. En el documento explicó que su separación del cargo es congruente con los acuerdos aprobados durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional morenista.

Ariadna Montiel Reyes recibió la carta de separación de Andy López Beltrán de la dirigencia nacional de Morena./ Captura de pantalla

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador buscará representar al Distrito VI de Tabasco, integrado por municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. También precisó que esperará las convocatorias internas y los tiempos legales antes de registrar formalmente su aspiración.

¿Por qué Andy López Beltrán salió de Morena?

Desde finales de 2025 ya existían versiones sobre la posible salida de López Beltrán de la dirigencia nacional de Morena, en medio de movimientos internos relacionados con la estrategia política y la definición de perfiles rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Especialistas y observadores políticos señalaron que el regreso de “Andy” a Tabasco forma parte de una estrategia para fortalecer su presencia territorial y construir una carrera política desde su estado natal, siguiendo una ruta similar a la que recorrió su padre antes de llegar a la Presidencia.

Durante su mensaje, López Beltrán también presentó un balance de los resultados obtenidos durante el año y siete meses que permaneció al frente de la Secretaría de Organización. Entre los datos más relevantes destacó la incorporación de 10 millones de nuevos afiliados al partido.

López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena tras un año y siete meses al frente de la estructura partidista./ X

Además, informó que Morena logró credencializar a 7 millones de nuevos militantes mediante 300 módulos instalados en distintas regiones del país. También aseguró que se conformaron Comités Seccionales en 69 mil 396 secciones electorales, lo que representa una cobertura del 97% del territorio nacional.

Morena presume crecimiento territorial rumbo a 2027

Otro de los puntos que resaltó fue la instalación de Consejos Municipales en mil 952 municipios, equivalente al 97.6% del total nacional, proceso que, según indicó, concluirá oficialmente el próximo 31 de mayo.

En el mismo posicionamiento, López Beltrán reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como la mejor mandataria del mundo y líder firme de la “Cuarta Transformación”.

Finalmente, el ahora exsecretario aseguró que regresa a Tabasco para continuar trabajando “en el territorio y con la gente”, además de afirmar que su compromiso con Morena y con el movimiento sigue vigente “con más fuerza que nunca”.