¡No se conforman! Cruz Azul busca el título de la Concachampions
La máquina ya piensa en la Concachampions. Tras conquistar el Clausura 2026 y finalizar como líder anual de la temporada, Cruz Azul aseguró su pase directo a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup 2027.
Aunque el conjunto celeste ya tenía asegurada su participación en el torneo internacional, el título de liga le otorgó un beneficio importante. Arrancar su camino una ronda después, evitando la primera fase y entrando directamente entre los 16 mejores equipos del certamen.
Con este nuevo logro, el equipo cementero no solo reafirma el gran momento que vive bajo este proyecto deportivo, también mantiene vivo el objetivo de conquistar la octava estrella internacional en la Concachampions.
Los mejores del continente
Este torneo donde Cruz Azul es uno de los clubes más ganadores de la región.
La Máquina continúa acumulando éxitos en una temporada histórica y ahora buscará trasladar su dominio del futbol mexicano al plano internacional.
Cruz Azul es el segundo equipo más ganador, pues con obtención de la décima estrella, ahora suma 27 títulos oficiales, superando a Chivas con 26 y a Toluca con 22.