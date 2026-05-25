Pachuca comanda convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos en Australia
A pesar de que en la última semana se coronó en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y en la segunda edición en la historia de la W Concacaf Champions Cup, América no será la base de la Selección Femenina de México en sus próximos amistosos ante Australia. Las Águilas aportarán cuatro futbolistas al equipo dirigido por Pedro López, igual que Tigres y una menos que Pachuca.
Las Tuzas, que en el pasado torneo local quedaron eliminadas en Semifinales, pero que ganaron el tercer lugar en la Concachampions Femenina, tienen cinco jugadoras convocadas, con Charlyn Corral nuevamente como referente. Kenti Robles, Esthefanny Barreras, Karla Nieto y Nina Nicosia también recibieron su llamado para los dos amistosos ante las Matildas en junio de este año.
Lista completa de la Selección Femenil de México para enfrentar a Australia
Por parte de América, fueron llamadas Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Nancy Antonio y Montserrat Saldívar; sorprendió la ausencia de la capitana azulcrema, Scarlett Camberos. En cuanto a las Amazonas, viajarán Greta Espinoza, Alexia Delgado, Diana Ordoñez y María Sánchez. También aportarán jugadoras Rayadas de Monterrey (3), Chivas (2) y Cruz Azul (una).
En total, de las 24 convocadas por Pedro López, 19 militan en la Liga MX Femenil y las cinco restantes en la National Women's Soccer League (NWSL). De estas últimas destaca que Lizbeth Ovalle, quien se lesionó a finales de abril con Orlando Pride, todavía no está lista para regresar a la actividad y nuevamente se perderá la concentración con el Tri.
Kiana Palacios, Reyna Reyes, Rebeca Bernal, subcampeona del torneo de Concacaf con Washington Spirit, Nicki Hernández y Aaliyah Farmer son las cinco jugadoras que militan en el futbol estadounidense y fueron convocadas en esta ocasión. A diferencia de la Liga MX Femenil, la NWSL todavía está en marcha, por lo que probablemente serán las últimas jugadoras en reportar.
JUGADORA
EQUIPO
POSICIÓN
Esthefanny Barreras
Pachuca
Portera
Itzel Velasco
Amérca
Portera
Blanca Félix
Chivas
Portera
Nicki Hernández
Boston Legacy FC
Defensa
Kimberly Rodríguez
América
Defensa
Aaliyah Farmer
Chicago Stars FC
Defensa
Ivonne Gutiérrez
Cruz Azul
Defensa
Kenti Robles
Pachuca
Defensa
Reyna Reyes
Portland Thorns FC
Defensa
Karol Bernal
Rayadas de Monterrey
Defensa
Greta Espinoza
Tigres
Defensa
Rebeca Bernal
Washington Spirit
Mediocampista
Nancy Antonio
América
Mediocampista
Karla Nieto
Pachuca
Mediocampista
Fátima Servín
Rayadas de Monterrey
Mediocampista
Alexia Delgado
Tigres
Mediocampista
Alice Soto
Rayadas de Monterrey
Mediocampista
Montserrat Saldívar
América
Delantera
Jasmine Casarez
Chivas
Delantera
Charlyn Corral
Pachuca
Delantera
Diana Ordoñez
Tigres
Delantera
Kiana Palacios
Utah Royals
Delantera
María Sánchez
Tigres
Delantera
Nina Nicosia
Pachuca
Delantera
¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Femenil?
El primer compromiso contra las Matildas está programado para el sábado 6 de junio en el McDonalds Jones Stadium. Mientras que el segundo partido se disputará el martes 9 del mismo mes en el Commbank Stadium, ambos juegos en horarios por confirmar.
Hasta ahora, México y Australia se han enfrentado en 11 ocasiones, con diez victorias para las oceánicas y una para el Tri; esta última se dio en un compromiso amistoso celebrado en Guadalajara en julio de 2004. Fue el último juego de preparación del combinado mexicano previo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y se impuso 2-0 con doblete de Maribel Domínguez.
El compromiso más reciente entre ambas selecciones se dio en un amistoso en San Antonio en abril de 2024. En dicha ocasión, Australia se impuso por marcador 0-2 con goles de Hayley Raso y de Caitlin Foord, quien fue l figura del compromiso ya que puso la asistencia del primer tanto del partido.
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