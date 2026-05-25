Pachuca comanda convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos en Australia

A pesar de que en la última semana se coronó en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y en la segunda edición en la historia de la W Concacaf Champions Cup, América no será la base de la Selección Femenina de México en sus próximos amistosos ante Australia. Las Águilas aportarán cuatro futbolistas al equipo dirigido por Pedro López, igual que Tigres y una menos que Pachuca.

Las Tuzas, que en el pasado torneo local quedaron eliminadas en Semifinales, pero que ganaron el tercer lugar en la Concachampions Femenina, tienen cinco jugadoras convocadas, con Charlyn Corral nuevamente como referente. Kenti Robles, Esthefanny Barreras, Karla Nieto y Nina Nicosia también recibieron su llamado para los dos amistosos ante las Matildas en junio de este año.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

Lista completa de la Selección Femenil de México para enfrentar a Australia

Por parte de América, fueron llamadas Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Nancy Antonio y Montserrat Saldívar; sorprendió la ausencia de la capitana azulcrema, Scarlett Camberos. En cuanto a las Amazonas, viajarán Greta Espinoza, Alexia Delgado, Diana Ordoñez y María Sánchez. También aportarán jugadoras Rayadas de Monterrey (3), Chivas (2) y Cruz Azul (una).

En total, de las 24 convocadas por Pedro López, 19 militan en la Liga MX Femenil y las cinco restantes en la National Women's Soccer League (NWSL). De estas últimas destaca que Lizbeth Ovalle, quien se lesionó a finales de abril con Orlando Pride, todavía no está lista para regresar a la actividad y nuevamente se perderá la concentración con el Tri.

Kiana Palacios y Scarlett Camberos en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7

Kiana Palacios, Reyna Reyes, Rebeca Bernal, subcampeona del torneo de Concacaf con Washington Spirit, Nicki Hernández y Aaliyah Farmer son las cinco jugadoras que militan en el futbol estadounidense y fueron convocadas en esta ocasión. A diferencia de la Liga MX Femenil, la NWSL todavía está en marcha, por lo que probablemente serán las últimas jugadoras en reportar.

JUGADORA EQUIPO POSICIÓN Esthefanny Barreras Pachuca Portera Itzel Velasco Amérca Portera Blanca Félix Chivas Portera Nicki Hernández Boston Legacy FC Defensa Kimberly Rodríguez América Defensa Aaliyah Farmer Chicago Stars FC Defensa Ivonne Gutiérrez Cruz Azul Defensa Kenti Robles Pachuca Defensa Reyna Reyes Portland Thorns FC Defensa Karol Bernal Rayadas de Monterrey Defensa Greta Espinoza Tigres Defensa Rebeca Bernal Washington Spirit Mediocampista Nancy Antonio América Mediocampista Karla Nieto Pachuca Mediocampista Fátima Servín Rayadas de Monterrey Mediocampista Alexia Delgado Tigres Mediocampista Alice Soto Rayadas de Monterrey Mediocampista Montserrat Saldívar América Delantera Jasmine Casarez Chivas Delantera Charlyn Corral Pachuca Delantera Diana Ordoñez Tigres Delantera Kiana Palacios Utah Royals Delantera María Sánchez Tigres Delantera Nina Nicosia Pachuca Delantera

¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Femenil?

El primer compromiso contra las Matildas está programado para el sábado 6 de junio en el McDonalds Jones Stadium. Mientras que el segundo partido se disputará el martes 9 del mismo mes en el Commbank Stadium, ambos juegos en horarios por confirmar.

Hasta ahora, México y Australia se han enfrentado en 11 ocasiones, con diez victorias para las oceánicas y una para el Tri; esta última se dio en un compromiso amistoso celebrado en Guadalajara en julio de 2004. Fue el último juego de preparación del combinado mexicano previo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y se impuso 2-0 con doblete de Maribel Domínguez.

El compromiso más reciente entre ambas selecciones se dio en un amistoso en San Antonio en abril de 2024. En dicha ocasión, Australia se impuso por marcador 0-2 con goles de Hayley Raso y de Caitlin Foord, quien fue l figura del compromiso ya que puso la asistencia del primer tanto del partido.