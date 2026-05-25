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Futbol

Pachuca comanda convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos en Australia

Mascota de la Selección Mexicana previo a un partido en el Estadio Nemesio Diez | MEXSPORT
Mascota de la Selección Mexicana previo a un partido en el Estadio Nemesio Diez | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:39 - 25 mayo 2026
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Pedro López apostó por una base de jugadoras del club hidalguense, así como América y Tigres

A pesar de que en la última semana se coronó en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y en la segunda edición en la historia de la W Concacaf Champions Cup, América no será la base de la Selección Femenina de México en sus próximos amistosos ante Australia. Las Águilas aportarán cuatro futbolistas al equipo dirigido por Pedro López, igual que Tigres y una menos que Pachuca.

Las Tuzas, que en el pasado torneo local quedaron eliminadas en Semifinales, pero que ganaron el tercer lugar en la Concachampions Femenina, tienen cinco jugadoras convocadas, con Charlyn Corral nuevamente como referente. Kenti Robles, Esthefanny Barreras, Karla Nieto y Nina Nicosia también recibieron su llamado para los dos amistosos ante las Matildas en junio de este año.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

Lista completa de la Selección Femenil de México para enfrentar a Australia

Por parte de América, fueron llamadas Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Nancy Antonio y Montserrat Saldívar; sorprendió la ausencia de la capitana azulcrema, Scarlett Camberos. En cuanto a las Amazonas, viajarán Greta Espinoza, Alexia Delgado, Diana Ordoñez y María Sánchez. También aportarán jugadoras Rayadas de Monterrey (3), Chivas (2) y Cruz Azul (una).

En total, de las 24 convocadas por Pedro López, 19 militan en la Liga MX Femenil y las cinco restantes en la National Women's Soccer League (NWSL). De estas últimas destaca que Lizbeth Ovalle, quien se lesionó a finales de abril con Orlando Pride, todavía no está lista para regresar a la actividad y nuevamente se perderá la concentración con el Tri.

Kiana Palacios y Scarlett Camberos en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7
Kiana Palacios y Scarlett Camberos en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7

Kiana Palacios, Reyna Reyes, Rebeca Bernal, subcampeona del torneo de Concacaf con Washington Spirit, Nicki Hernández y Aaliyah Farmer son las cinco jugadoras que militan en el futbol estadounidense y fueron convocadas en esta ocasión. A diferencia de la Liga MX Femenil, la NWSL todavía está en marcha, por lo que probablemente serán las últimas jugadoras en reportar.

JUGADORA

EQUIPO

POSICIÓN

Esthefanny Barreras

Pachuca

Portera

Itzel Velasco

Amérca

Portera

Blanca Félix

Chivas

Portera

Nicki Hernández

Boston Legacy FC

Defensa

Kimberly Rodríguez

América

Defensa

Aaliyah Farmer

Chicago Stars FC

Defensa

Ivonne Gutiérrez

Cruz Azul

Defensa

Kenti Robles

Pachuca

Defensa

Reyna Reyes

Portland Thorns FC

Defensa

Karol Bernal

Rayadas de Monterrey

Defensa

Greta Espinoza

Tigres

Defensa

Rebeca Bernal

Washington Spirit

Mediocampista

Nancy Antonio

América

Mediocampista

Karla Nieto

Pachuca

Mediocampista

Fátima Servín

Rayadas de Monterrey

Mediocampista

Alexia Delgado

Tigres

Mediocampista

Alice Soto

Rayadas de Monterrey

Mediocampista

Montserrat Saldívar

América

Delantera

Jasmine Casarez

Chivas

Delantera

Charlyn Corral

Pachuca

Delantera

Diana Ordoñez

Tigres

Delantera

Kiana Palacios

Utah Royals

Delantera

María Sánchez

Tigres

Delantera

Nina Nicosia

Pachuca

Delantera

¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Femenil?

El primer compromiso contra las Matildas está programado para el sábado 6 de junio en el McDonalds Jones Stadium. Mientras que el segundo partido se disputará el martes 9 del mismo mes en el Commbank Stadium, ambos juegos en horarios por confirmar.

Hasta ahora, México y Australia se han enfrentado en 11 ocasiones, con diez victorias para las oceánicas y una para el Tri; esta última se dio en un compromiso amistoso celebrado en Guadalajara en julio de 2004. Fue el último juego de preparación del combinado mexicano previo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y se impuso 2-0 con doblete de Maribel Domínguez.

El compromiso más reciente entre ambas selecciones se dio en un amistoso en San Antonio en abril de 2024. En dicha ocasión, Australia se impuso por marcador 0-2 con goles de Hayley Raso y de Caitlin Foord, quien fue l figura del compromiso ya que puso la asistencia del primer tanto del partido.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio de la Concacaf | MEXSPORT
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio de la Concacaf | MEXSPORT
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