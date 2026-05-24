“Espero que hagan un buen papel”: Cuauhtémoc Blanco lanza contunde mensaje a la Selección Mexicana

El histórico exfutbolista de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco, habló sobre el panorama que vive el combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026 y aseguró que ve al equipo con buenas posibilidades de realizar un papel importante en casa, aunque dejó claro que será fundamental aprovechar la localía y el apoyo de la afición mexicana.

Durante sus declaraciones, el exseleccionado nacional señaló que percibe un ambiente positivo alrededor del equipo dirigido rumbo a la Copa del Mundo. “Veo a la Selección bien, espero que hagan un buen papel”, comentó Blanco, quien sigue siendo una de las voces más reconocidas e influyentes en el futbol mexicano.

Jesús Gallardo, jugador de la Selección Mexicana y Toluca | IMAGO7

El también ídolo del América destacó que disputar partidos mundialistas en territorio mexicano representa una ventaja importante para el Tri. Para Blanco, la presión de jugar en casa debe convertirse en motivación para competir al máximo nivel frente a las mejores selecciones del planeta.

¿Pesará la localía?

“Tienen que aprovechar que están aquí en México y sacar buenos resultados”, agregó el exmediocampista, recordando que pocas generaciones tienen la oportunidad de disputar una Copa del Mundo frente a su propia afición. El Mundial de 2026 marcará además el regreso del torneo a México después de 40 años.

Cuauhtémoc Blanco sabe perfectamente lo que significa vestir la camiseta nacional en una Copa del Mundo. El exjugador participó en los Mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, convirtiéndose en uno de los futbolistas mexicanos más emblemáticos en la historia del torneo.

Cuauhtémoc Blanco, exjugador mexicano | IMAGO7

Con miras al Mundial 2026

Mientras tanto la Selección Mexicana continúa en proceso de consolidación de cara a 2026, mezclando jugadores jóvenes con elementos de experiencia internacional. La expectativa sobre el desempeño del equipo es alta debido a que México será una de las sedes principales del certamen junto a Estados Unidos y Canadá.

El histórico “10” considera que el entorno mundialista puede convertirse en impulso debido a que se tendrá la afición mexicana, en casa en donde el apoyo en las gradas será fundamental para el equipo dentro de la cancha.

Tala Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7