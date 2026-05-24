“Me hubiera quedado linda la verde”: Sambueza lamenta no haber ido al Mundial de 2014

Dentro de la inauguración del mural de futbol más grande del mundo, avalado por Récord Guinness en la Ciudad de México, se dieron cita varias figuras históricas del futbol nacional como Cuauhtémoc Blanco, Rubens Sambueza, Germán Villa e Isaac Terrazas.

Rubens Sambueza con América | IMAGO7

Uno de los más buscados por los aficionados fue Rubens Sambueza, quien recordó la posibilidad que tuvo de representar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Brasil 2014, luego de recibir su naturalización y entrar en planes de Miguel Herrera durante el proceso.

Muy linda, hubiera estado lindo si me la ponía. Una lástima que no pude estar en 2014, pero me hubiese quedado linda”, comentó Sambueza entre risas.

Rubens Sambueza con América | IMAGO7

De igual manera, Sambueza habló sobre la Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas, serie que calificó como muy cerrada por el estilo de juego de ambos equipos.

Va a ser una final linda y bastante cerrada. Son equipos que no arriesgan demasiado y saben competir muy bien. Me gustaría que gane Pumas y creo que con su gente se va a hacer muy fuerte”, señaló el exjugador.

¡Se va un grande! Rubens Sambueza anuncia su retiro del futbol profesional | MEXSPORT

Cuauhtémoc Blanco espera grandes cosas de la Selección Mexicana en el Mundial

El histórico exfutbolista del combinado tricolor también estuvo presente en el evento y habló sobre las expectativas que tiene respecto al papel que puede realizar México en la próxima Copa del Mundo.

Blanco destacó la importancia de disputar el torneo en casa y aseguró que la Selección debe aprovechar el respaldo de la afición para intentar firmar una actuación importante.

Veo bien a la Selección, espero que hagan un buen papel. Tienen que aprovechar que juegan en México y sacar buenos resultados”, comentó el exdelantero.

Cuauhtémoc Blanco, exjugador mexicano | IMAGO7

Germán Villa ve favorito a México sobre Sudáfrica

Por su parte, Germán Villa mostró confianza en el debut del conjunto nacional y consideró que iniciar con una victoria podría marcar el rumbo del torneo para México.

Espero que México inicie con el pie derecho y pueda tener un buen camino rumbo a la clasificación”, señaló el exmediocampista azulcrema.

Finalmente, Villa también habló sobre el semestre que vivió América tras quedar eliminado en Cuartos de Final frente a Pumas, reconociendo que el equipo quedó lejos de las expectativas.

No fue el torneo que todos hubiéramos querido ver. El equipo mejoró al final, pero es América y seguramente tomarán cartas en el asunto para reforzarse y volver a pelear arriba”, concluyó.