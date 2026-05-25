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Futbol

¡Confirmados para el Mundial! Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo se incorporan a la concentración de la Selección Mexicana

Julián Quiñones jugando contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca l MEXSPORT Álvaro Fidalgo debutando con la Selección Mexicana ante Portugal l MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:26 - 25 mayo 2026
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El Tri anunció la incorporación de ambos futbolistas a la concentración rumbo a los últimos amistosos previos a la Copa del Mundo

La Selección Nacional de México informó oficialmente que Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones ya se integraron a la concentración del combinado nacional de cara a la recta final de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó que ambos jugadores reportaron este domingo con el equipo dirigido por el Tri para comenzar los trabajos previos a los últimos dos partidos amistosos antes del arranque del Mundial.

Fidalgo y Quiñones ya trabajan con el Tri

La Selección Mexicana detalló que tanto Fidalgo, actual jugador del Real Betis, como Quiñones, futbolista del Al-Qadsiah FC, se sumaron a la concentración nacional este 25 de mayo.

Ambos futbolistas se incorporan a los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La llegada de ambos elementos fortalece al conjunto mexicano, especialmente en la zona ofensiva y de generación de juego, pensando en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Álvaro Fidalgo enfrentando a jugador de Portugal | MEXSPORT

Continúa la integración de jugadores europeos y del extranjero

La Federación Mexicana de Futbol también señaló que el proceso de integración de futbolistas que militan fuera de la Liga MX continuará en los próximos días, conforme terminen sus compromisos con sus respectivos clubes.

Selección Mexicana | IMAGO7

La Selección Nacional de México continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo

La presencia de Fidalgo ha generado gran expectativa entre los aficionados mexicanos, ya que el exjugador del América podría vivir su primera experiencia mundialista con el Tri tras completar su proceso de naturalización.

Por su parte, Julián Quiñones apunta a ser una de las piezas importantes en el ataque mexicano gracias a su proyección de goles que lo llevaron a ser líder de goleo de la Saudi Pro League; el mexicano tiene mucho que aportar con su velocidad, potencia y experiencia internacional.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana | MEXSPORT
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