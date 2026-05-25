España presenta lista de convocados para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

La Selección Española dio a conocer su lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026 en donde resalan las ausencias de jugadores del Real Madrid; los ibéricos llegan con la misión de levitar el trofeo de la mano de sus estrellas liderada por Lamine Yamal.

¿Quiénes son los jugadores?

Los jugadores llamados son; Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García; Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymerich Laporte, Èric García, Marc Pubill, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo; Mediocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena.

Pedri festejando una anotación con España | MEXSPORT

Mientras tanto, en la parte del ataque tendrán prácticamente a su línea estelar con nombres de experiencia y la juventud de Yamal: Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Borja Iglesias, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Yeremy Pino.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Cabe mencionar, que La Selección de España disputará un encuentro amistoso ante la Selección de Perú en territorio mexicano, como parte de su preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y formará parte de la fase final de preparación del conjunto europeo antes de su debut mundialista.

España tendrá uno de sus partidos en México añadiría un broche de oro a la actividad grupal en suelo azteca. La posibilidad de ver a la vigente campeona de Europa, España, medir fuerzas contra la garra charrúa de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, en el Estadio Guadalajara, convierte este encuentro en un evento de magnitud global.

Panorámica del Estadio Cuahtémoc | IMAGO 7

Se había manejado la versión de que España jugaría en México, pero contra Chile, en vez de Perú. Lo que era un rumor se había esfumado, pero ahora es un hecho. El encuentro está programado para el 8 de junio, a pocos días del inicio de la justa veraniega, lo que le otorga un valor estratégico dentro de la planificación de la Selección Española.

Será el 26 de junio la fecha para que el Estadio Guadalajara albergue el que será el tercer duelo para ambas selecciones en la primera fase, uno de los duelos más atractivos que tendrá el país en el Mundial 2026 cn renombres de talla internacional.

Los dirigidos por Luis de la Fuente debutará ante Cabo Verde el 15 de junio en el Mercedes-Benz de Atlanta y su segundo juego ante Arabia Saudita tendrá como protagonista el mismo estadio de los Estados Unidos pero el 21 de junio, todo esto dentro del Grupo H.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026