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Futbol

España presenta lista de convocados para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

Luis de la Fuente no tendrá jugadores del Real Madrid
Ramiro Pérez Vásquez 08:28 - 25 mayo 2026
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El seleccionado de Luis de la Fuente dio a conocer a sus 26 elementos

La Selección Española dio a conocer su lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026 en donde resalan las ausencias de jugadores del Real Madrid; los ibéricos llegan con la misión de levitar el trofeo de la mano de sus estrellas liderada por Lamine Yamal.

¿Quiénes son los jugadores?

Los jugadores llamados son; Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García; Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymerich Laporte, Èric García, Marc Pubill, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo; Mediocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena.

Pedri festejando una anotación con España | MEXSPORT
Pedri festejando una anotación con España | MEXSPORT

Mientras tanto, en la parte del ataque tendrán prácticamente a su línea estelar con nombres de experiencia y la juventud de Yamal: Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Borja Iglesias, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Yeremy Pino.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Cabe mencionar, que La Selección de España disputará un encuentro amistoso ante la Selección de Perú en territorio mexicano, como parte de su preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y formará parte de la fase final de preparación del conjunto europeo antes de su debut mundialista.

España tendrá uno de sus partidos en México añadiría un broche de oro a la actividad grupal en suelo azteca. La posibilidad de ver a la vigente campeona de Europa, España, medir fuerzas contra la garra charrúa de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, en el Estadio Guadalajara, convierte este encuentro en un evento de magnitud global.

Panorámica del Estadio Cuahtémoc previo al compromiso entre Cruz Azul y Vancouver FC | IMAGO 7
Panorámica del Estadio Cuahtémoc | IMAGO 7

Se había manejado la versión de que España jugaría en México, pero contra Chile, en vez de Perú. Lo que era un rumor se había esfumado, pero ahora es un hecho. El encuentro está programado para el 8 de junio, a pocos días del inicio de la justa veraniega, lo que le otorga un valor estratégico dentro de la planificación de la Selección Española.

Será el 26 de junio la fecha para que el Estadio Guadalajara albergue el que será el tercer duelo para ambas selecciones en la primera fase, uno de los duelos más atractivos que tendrá el país en el Mundial 2026 cn renombres de talla internacional.

Los dirigidos por Luis de la Fuente debutará ante Cabo Verde el 15 de junio en el Mercedes-Benz de Atlanta y su segundo juego ante Arabia Saudita tendrá como protagonista el mismo estadio de los Estados Unidos pero el 21 de junio, todo esto dentro del Grupo H.

Jugador

Portero

Club

Unai Simón

Portero

Athletic Club

David Raya

Portero

Arsenal FC

Joan García

Defensa

RCD Espanyol

Pedro Porro

Defensa

Tottenham Hotspur FC

Marcos Llorente

Defensa

Atlético de Madrid

Aymeric Laporte

Defensa

Al-Nassr FC

Pau Cubarsí

Defensa

FC Barcelona

Robin Le Normand

Defensa

Atlético de Madrid

Eric García

Defensa

FC Barcelona

Marc Cucurella

Defensa

Chelsea FC

Álex Grimaldo

Defensa

Bayer 04 Leverkusen

Rodri

Centrocampista

Manchester City FC

Martín Zubimendi

Centrocampista

Real Sociedad

Pedri

Centrocampista

FC Barcelona

Fabián Ruiz

Centrocampista

Paris Saint-Germain FC

Mikel Merino

Centrocampista

Arsenal FC

Gavi

Centrocampista

FC Barcelona

Álex Baena

Centrocampista

Villarreal CF

Mikel Oyarzabal

Delantero

Real Sociedad

Lamine Yamal

Delantero

FC Barcelona

Ferran Torres

Delantero

FC Barcelona

Borja Iglesias

Delantero

Real Betis

Dani Olmo

Delantero

FC Barcelona

Víctor Muñoz

Delantero

Real Madrid Castilla

Nico Williams

Delantero

Athletic Club

Yeremy Pino

Delantero

Villarreal CF

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