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Futbol

¡Imágenes sensibles! Aficionada es golpeada por aficionados de los Pumas en CU

Violencia en el Estadio Olímpico Universitario l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 11:23 - 25 mayo 2026
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La víctima tuvo que ser salvaguardada por otras mujeres

Momentos desafortunados se vivieron en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario entre la afición de los Pumas que terminaron por desatar su frustración con una lamentable pelea sobre una aficionada.

¿Qué sucedió?

A través de un video difundido en redes sociales se puede apreciar como un grupo de al menos dos seguidores con la camiseta de Pumas golpean a una chica que vestía chamarra roja de manera brutal.

Afición de Pumas en las gradas l CAPTURA SACADA DE IMAGEN

La situación no escaló a mayores debido a que aficionadas de los propios Universitarios tuvieron que rodearla para protegerla de los golpes y patadas propinadas mientras se encontraba sentada sobre el concreto de las gradas.

Se desconoce que fue lo que ocasionó la riña; sin embargo, a lo apreciable en las imágenes se puede ver que la aficionada no portaba alguna camiseta de los Pumas y en el escenario no se pudo apreciar ningún elemento de seguridad.

Chica agrededia en el Esyadio Olímpico Universitario l CAPTURA SACADA DE IMAGEN

Aficionados desilusionados

El conjunto auriazul llegaba con la ilusión de conquistar la octava estrella en Ciudad Universitaria, pero terminó cayendo 2-1 ante La Máquina, aumentando así la lista de finales perdidas en los últimos años tanto en Liga MX como a nivel internacional.

Pumas disputó la vuelta de la Final en CU, con estadio lleno y con la oportunidad de volver a levantar un título después de varios años de espera. Sin embargo, el equipo no logró sostener la ventaja y terminó viendo cómo La Máquina celebraba el campeonato en territorio universitario.

Además, las expulsiones de Uriel Antuna y Ángel Rico en los minutos finales terminaron complicando todavía más el panorama para los dirigidos por Efraín Juárez que catapultó su condena con el tanto de Rotondi.

Uriel Antuna saliendo triste tras ser expulsado contra Cruz Azul l IMAGO 7
Uriel Antuna saliendo triste tras ser expulsado contra Cruz Azul l IMAGO 7

Los Universitarios sumaron un fracaso más tras ese título conseguido en 2011: En el Apertura 2015 cayeron en la Final de la Liga MX ante Tigres, misma situación que en Guardianes 2020 ante León 3-1 Pumas y en Concacaf Champions League de 2022 ante Seattle Sounders.

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