GP de Canadá 2026: la carrera que cambió el rumbo del campeonato

El Gran Premio de Canadá 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve tuvo todos los ingredientes de una carrera memorable: un duelo interno de Mercedes que rozó el límite, una avería devastadora para George Russell, la consolidación de Kimi Antonelli como nueva superestrella de la Fórmula 1 y el mejor resultado de Lewis Hamilton desde su llegada a Ferrari y claro, el primer podio de Red Bull en lo que va de la temporada es una bocanada de aire para Max Verstappen.

Pero… ¿Qué pasó en el GP de Canadá?

Russell tenía la victoria en las manos. Llegó a Montreal como favorito.

Ganó la Sprint del sábado

Consiguió la pole position

Había dominado gran parte del fin de semana

Lideró una intensa batalla contra Antonelli durante las primeras 30 vueltas.

Los dos Mercedes intercambiaron posiciones varias veces en uno de los mejores duelos rueda a rueda de la temporada.

Entonces ocurrió el desastre.

En la vuelta 30, el Mercedes de Russell sufrió una falla total de la unidad de potencia. El británico tuvo que abandonar cuando peleaba directamente por la victoria. La frustración fue evidente: golpeó el coche al detenerse y lanzó el reposacabezas fuera del auto.

Antonelli aprovecha... pero no celebra del todo

Andrea Kimi Antonelli heredó el liderato y se encaminó hacia su cuarta victoria consecutiva. Sin embargo, después de la carrera admitió que no era la forma en la que quería ganar.

Según sus declaraciones, el italiano lamentó que el duelo con Russell terminó por una avería y no en pista.

Con esta victoria llegan datos interesantes, porque Antonelli logró cuatro triunfos consecutivos y así es el primer italiano desde Alberto Ascari en ganar cuatro Grandes Premios seguidos. De hecho, es el primer piloto en la historia de la F1 cuyas primeras cuatro victorias llegan de manera consecutiva. Es un dato extraordinario porque este hito no lo consiguieron ni Hamilton, ni Verstappen, ni Vettel, ni Alonso, ni Schumacher.

Hamilton firma su mejor resultado con Ferrari

Quizá la segunda gran noticia del fin de semana es que el británico Lewis Hamilton terminó segundo tras una carrera agresiva y muy sólida.

Después de perder la posición con Verstappen en la fase inicial, recuperó el segundo lugar mediante un adelantamiento por el exterior en la curva 1, una maniobra que recordó a sus mejores años.

Hamilton declaró que había sido "el día más feliz hasta ahora en Ferrari".

Verstappen consigue oxígeno

El tercer puesto de Verstappen fue mucho más importante de lo que parece porque es el primer podio de Red Bull en la temporada y confirma que el equipo empieza a encontrar rendimiento con lo que mantiene vivo al campeón neerlandés en la conversación del campeonato.

McLaren tuvo una carrera para el olvido

Uno de los grandes perdedores del fin de semana fue sin duda el equipo inglés que dirige Zak Brown, quien no estuvo presente, pues acudió a las 500 Millas de Indianápolis.

Lando Norris abandonó y Oscar Piastri recibió una penalización. Ninguno de los dos pilotos sumó puntos. y para sumar a la desgracia, la apuesta estratégica con neumáticos intermedios en condiciones cambiantes terminó siendo un error.

La tensión interna en Mercedes

Este es el tema que más puede definir el campeonato porque la rivalidad Russell-Antonelli ya venía creciendo.

Durante la Sprint del sábado hubo contacto y Antonelli acusó a Russell de haberlo sacado de pista. Toto Wolff tuvo que intervenir por radio y posteriormente dentro del equipo.

El domingo volvieron a protagonizar una batalla feroz y por ello muchos observadores ya empiezan a compararla con la rivalidad Hamilton-Rosberg de 2014-2016. La diferencia es que Antonelli apenas tiene 19 años.

Cadillac sigue experimentando pero se muestran con más confianza

Para el entrenamiento y las sesiones calificadas, ambos pilotos de Cadillac estuvieron más cerca, pero aun falta velocidad para acceder a la Q2.

Sergio Pérez mostró mucha confianza con una buena remontada de cuatro rebases en la primera vuelta de la carrera sprint y firmó su mejor resultado como 11° aunque le aplicaron una sanción que lo dejó en 14°.

La carrera principal también permitió a Pérez meterse en el 14°, pero una falla en la suspensión lo obligó al retiro y le quitó la oportunidad de saber hasta dónde podían llegar tras la batalla que libraba con Esteban Ocón de Haas.

El balance está en el auto, la confianza de ello en el mexicano y así es como quieren verlo, de forma más positiva por lo que consiguieron el fin de semana, por ritmo y expectativas que de a poco empiezan a subir.

Datos curiosos del fin de semana

1. Primer Sprint de la historia en Canadá

La edición 2026 fue la primera en incorporar formato Sprint en Montreal.

2. Russell logró tres poles consecutivas en Montreal

Canadá se ha convertido claramente en uno de sus mejores circuitos y su abandono fue por un aspecto técnico, no por un error de su parte.

3. El "Muro de los Campeones" sigue siendo protagonista

El circuito mantiene la famosa curva final donde han cometido errores campeones como Michael Schumacher, Damon Hill y Jacques Villeneuve, quienes en 1999 terminaron abandonando por pegar en la pared de la salida hacia la recta principal, de ahí su nombre.

4. Una marmota volvió a influir en el fin de semana

Alex Albon golpeó una marmota durante los entrenamientos, dañando seriamente su Williams y perdiendo la calificación Sprint. No es la primera vez que estos animales generan incidentes en Montreal.

Lo que deja Canadá para el Campeonato

La conclusión es contundente:

Kimi Antonelli salió de Montreal como el gran favorito al título mundial.

La avería de Russell le permitió ampliar su ventaja a 43 puntos en el campeonato. Mercedes sigue siendo claramente el equipo de referencia y, salvo una reacción importante de Ferrari o Red Bull, el título parece encaminarse hacia una batalla exclusivamente interna entre Antonelli y Russell.