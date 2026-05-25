Willer Ditta encabeza convocatoria de Colombia para el Mundial 2026; Kevin Mier se queda fuera

El sueño mundialista se hizo realidad para Willer Ditta. El defensor de Cruz Azul fue confirmado por Néstor Lorenzo dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Colombia en la próxima Copa del Mundo.

¿Cuáles son los convocados?

Durante conferencia de prensa, el estratega cafetero dio a conocer la convocatoria oficial donde también destacan nombres como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Cucho Hernández, además de los guardametas Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Pantera Morales y Willer Ditta | MEXSPORT

En la zona defensiva aparece el nombre de Ditta junto a futbolistas de experiencia internacional como Santiago Arias, consolidando así el gran momento que vive el central celeste tras convertirse en una pieza fundamental para La Máquina.

Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, RD Congo y Uzbekistan en busca del boleto a la siguiente ronda. Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Kevin Mier.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT

El arquero de Cruz Azul no logró meterse en la convocatoria final pese a su destacado nivel en el futbol mexicano, por lo que Ditta será el único representante celeste de Colombia en la justa mundialista.