Willer Ditta encabeza convocatoria de Colombia para el Mundial 2026; Kevin Mier se queda fuera
El sueño mundialista se hizo realidad para Willer Ditta. El defensor de Cruz Azul fue confirmado por Néstor Lorenzo dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Colombia en la próxima Copa del Mundo.
¿Cuáles son los convocados?
Durante conferencia de prensa, el estratega cafetero dio a conocer la convocatoria oficial donde también destacan nombres como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Cucho Hernández, además de los guardametas Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.
En la zona defensiva aparece el nombre de Ditta junto a futbolistas de experiencia internacional como Santiago Arias, consolidando así el gran momento que vive el central celeste tras convertirse en una pieza fundamental para La Máquina.
Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, RD Congo y Uzbekistan en busca del boleto a la siguiente ronda. Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Kevin Mier.
El arquero de Cruz Azul no logró meterse en la convocatoria final pese a su destacado nivel en el futbol mexicano, por lo que Ditta será el único representante celeste de Colombia en la justa mundialista.
Jugadores
Posición
Club
Álvaro Montero
Arquero
Vélez Sarsfield
Camilo Vargas
Arquero
Atlas FC
David Ospina
Arquero
Atlético Nacional
Santiago Arias
Defensa
Independiente
Yerry Mina
Defensa
Cagliari
Willer Ditta
Defensa
Cruz Azul
Dávinson Sánchez
Defensa
Galatasaray
Deiver Machado
Defensa
Lens
Johan Mojica
Defensa
Mallorca
Jhon Lucumí
Defensa
Bologna
Daniel Muñoz
Defensa
Crystal Palace
Kevin Castaño
Volante
River Plate
Jáminton Campaz
Volante
Rosario Central
Juan Fernando Quintero
Volante
River Plate
Jhon Arias
Volante
Fluminense
Richard Ríos
Volante
Palmeiras
Jorge Carrascal
Volante
Flamengo
James Rodríguez
Volante
Minnesota United
Jefferson Lerma
Volante
Crystal Palace
Carlos Andrés Gómez
Delantero
Stade Rennais
Luis Díaz
Delantero
Bayern Múnich
Juan Camilo Hernández
Delantero
Real Betis
Jhon Córdoba
Delantero
Krasnodar
Luis Suárez
Delantero
Sporting CP
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