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Futbol

Willer Ditta encabeza convocatoria de Colombia para el Mundial 2026; Kevin Mier se queda fuera

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:32 - 25 mayo 2026
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Néstor Lorenzo dio a conocer su convocatoria de 26 elementos

El sueño mundialista se hizo realidad para Willer Ditta. El defensor de Cruz Azul fue confirmado por Néstor Lorenzo dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Colombia en la próxima Copa del Mundo.

¿Cuáles son los convocados?

Durante conferencia de prensa, el estratega cafetero dio a conocer la convocatoria oficial donde también destacan nombres como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Cucho Hernández, además de los guardametas Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Pantera Morales y Willer Ditta | MEXSPORT
Pantera Morales y Willer Ditta | MEXSPORT

En la zona defensiva aparece el nombre de Ditta junto a futbolistas de experiencia internacional como Santiago Arias, consolidando así el gran momento que vive el central celeste tras convertirse en una pieza fundamental para La Máquina.

Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, RD Congo y Uzbekistan en busca del boleto a la siguiente ronda. Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Kevin Mier.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT

El arquero de Cruz Azul no logró meterse en la convocatoria final pese a su destacado nivel en el futbol mexicano, por lo que Ditta será el único representante celeste de Colombia en la justa mundialista.

Jugadores

Posición

Club

Álvaro Montero

Arquero

Vélez Sarsfield

Camilo Vargas

Arquero

Atlas FC

David Ospina

Arquero

Atlético Nacional

Santiago Arias

Defensa

Independiente

Yerry Mina

Defensa

Cagliari

Willer Ditta

Defensa

Cruz Azul

Dávinson Sánchez

Defensa

Galatasaray

Deiver Machado

Defensa

Lens

Johan Mojica

Defensa

Mallorca

Jhon Lucumí

Defensa

Bologna

Daniel Muñoz

Defensa

Crystal Palace

Kevin Castaño

Volante

River Plate

Jáminton Campaz

Volante

Rosario Central

Juan Fernando Quintero

Volante

River Plate

Jhon Arias

Volante

Fluminense

Richard Ríos

Volante

Palmeiras

Jorge Carrascal

Volante

Flamengo

James Rodríguez

Volante

Minnesota United

Jefferson Lerma

Volante

Crystal Palace

Carlos Andrés Gómez

Delantero

Stade Rennais

Luis Díaz

Delantero

Bayern Múnich

Juan Camilo Hernández

Delantero

Real Betis

Jhon Córdoba

Delantero

Krasnodar

Luis Suárez

Delantero

Sporting CP

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