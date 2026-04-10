¡Se prende el Clásico! Cáceres responde a Ditta y le pone presión previo al América vs Cruz Azul

Se ‘calienta’ el Clásico Joven. Sebastián Cáceres, defensa de América, le mandó un ‘recadito’ a Willer Ditta a un día del enfrentamiento ante Cruz Azul. Luego de las palabras del zaguero de La Máquina, en las cuales aseguró que saldrán a “comerse la cancha”, el defensor de las Águilas dijo que estas palabras las tienen que refrendar en la cancha. Asimismo, dejó en claro que no se puede subestimar al equipo de Coapa.

De cara a una nueva edición del Clásico Joven, la ‘guerra de declaraciones’ ya se dio en ambos campamentos. En el lado de Cruz Azul, fue Ditta quien le mandó un mensaje al América, en el que aseguró que ellos “saldrán a comerse la cancha y al rival”. Ante esto, Cáceres ya respondió de manera contundente al zaguero de La Máquina.

América no se siente menos: rechazan cualquier tipo de subestimación

Sebastián aseguró que la mala racha de las Águilas puede hacer que varios subestimen el potencial del equipo. Sin embargo, dejó en claro que todas esas palabras que se han dicho deben demostrarse en la cancha. Por lo tanto, este sábado en el Estadio Banorte tiene el enfoque en sumar tres puntos y no rezagarse más en la Tabla General con miras a la Liguilla.

Cuando el equipo no está bien, se puede subestimar la calidad que tiene este equipo y pueden surgir esta clase de comentarios, pero eso tiene que demostrarse en la cancha. Lo que se diga sobra; siempre nosotros estamos preparando el partido de la mejor forma

Nicolás Larcamón cree que el Cruz Azul vs América puede ser el Clásico más importante

En el actual torneo, América ha perdido los dos Clásicos que ha jugado; ante Chivas y Pumas cayó 1-0, ambos como visitantes. En caso de perder los tres, sería algo que pasa por primera vez desde el Apertura 2011. Ante esto, Cáceres mencionó que no tienen en mente ser derrotados este fin de semana ante Cruz Azul, además de mencionar que ganar este sábado sería un golpe anímico muy positivo para el equipo.

No nos hemos planteado eso porque no está en nuestros planes perder otro Clásico.

Sabemos que es importante ganar por el tema de sumar puntos y, obviamente, los clásicos siempre importan, son para ganar y puede ser una subida de moral para el equipo. Ganarlos siempre es muy positivo

Duelo América vs Cruz Azul | IMAGO7

Volver al Azteca, el impulso que buscan las Águilas en el Clásico Joven

Casi dos años después, América volverá a jugar un partido oficial en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. Sobre este regreso, el defensa uruguayo dijo que es muy importante sentirse nuevamente en casa. Además, dijo que para jugadores como Raphael Veiga o Vinicius Lima, que viven su primera campaña en Coapa, será positivo pisar el Coloso de Santa Úrsula.

Es muy importante para todos volver a jugar en casa, sentirse en casa; va a ser muy positivo para todos

Alguno de los nuevos que han llegado todavía no le ha tocado jugar en el estadio y va a ser muy positivo para todos que el primer partido sea un Clásico. Para el grupo va a sumar mucho volver a jugar en casa