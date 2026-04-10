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Futbol

¡Sold out en el Azteca! América contra Cruz Azul desatan la locura en el Clásico Joven

Cruz Azul estaría buscando su regreso antes del Mundial 2026 al Estadio Banorte.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:13 - 10 abril 2026
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El Clásico Joven entre América y Cruz Azul cuelga el letrero de SOLD OUT en el Banorte (Azteca)

El enfrentamiento entre América y Cruz Azul en el Estadio Azteca ya es un lleno total, luego de que se confirmara que los boletos para el partido se agotaron; así se pudo saber con información de Carlos Ponce de León, columnista de RÉCORD.

El regreso de las Águilas y La Máquina al Coloso de Santa Úrsula promete un auténtico carnaval en las gradas, con miles de aficionados listos para vivir uno de los duelos más esperados del futbol mexicano.

Remodelaciones dejan sin uso una zona del estadio

Sin embargo, no todo es fiesta de cara al partido. Hay un detalle importante a considerar: no todo el estadio estará habilitado.

Duelo América vs Cruz Azul | IMAGO7

Con más información de Carlos Ponce de León. Como parte de las remodelaciones que se están llevando a cabo en el inmueble, una de las secciones laterales —ubicada frente a la zona Premium— no estará disponible para este encuentro, debido al cambio de butacas por unas de mejor calidad.

A pesar de esta reducción en la capacidad, la respuesta de la afición fue inmediata y contundente, agotando todas las localidades disponibles en cuestión de horas. El Azteca está listo y el Clásico Joven… también.

El Estadio Banorte durante su reinauguración en el partido amistoso entre México y Portugal | MEXSPORT
El Estadio Banorte durante su reinauguración en el partido amistoso entre México y Portugal | MEXSPORT
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