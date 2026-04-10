¡Sold out en el Azteca! América contra Cruz Azul desatan la locura en el Clásico Joven

El enfrentamiento entre América y Cruz Azul en el Estadio Azteca ya es un lleno total, luego de que se confirmara que los boletos para el partido se agotaron; así se pudo saber con información de Carlos Ponce de León, columnista de RÉCORD.

El regreso de las Águilas y La Máquina al Coloso de Santa Úrsula promete un auténtico carnaval en las gradas, con miles de aficionados listos para vivir uno de los duelos más esperados del futbol mexicano.

🎟️🔥 ¡SOLD OUT EN EL AZTECA!



América 🆚 Cruz Azul

🏟️ Se AGOTARON los boletos



El regreso de las Águilas y La Máquina al Coloso de Santa Úrsula será un carnaval 🎉💣



⏳ Oficial en minutos…@record_mexico pic.twitter.com/E7lY211INS — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 10, 2026

Remodelaciones dejan sin uso una zona del estadio

Sin embargo, no todo es fiesta de cara al partido. Hay un detalle importante a considerar: no todo el estadio estará habilitado.

Duelo América vs Cruz Azul | IMAGO7

Con más información de Carlos Ponce de León. Como parte de las remodelaciones que se están llevando a cabo en el inmueble, una de las secciones laterales —ubicada frente a la zona Premium— no estará disponible para este encuentro, debido al cambio de butacas por unas de mejor calidad.

A pesar de esta reducción en la capacidad, la respuesta de la afición fue inmediata y contundente, agotando todas las localidades disponibles en cuestión de horas. El Azteca está listo y el Clásico Joven… también.