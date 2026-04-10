Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver América vs Cruz Azul?

Las Águilas del América reciben a Cruz Azul en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Banorte. Este enfrentamiento, conocido como el Clásico Joven del fútbol mexicano, promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada, enfrentando a dos de los equipos más tradicionales del país.

Alexis Gutiérrez, de América, en festejo de gol tras su anotación ante Santos Laguna en el Clausura 2026 | IMAGO7

Cruz Azul llega a este encuentro en una posición privilegiada, ocupando el segundo lugar de la tabla con 27 puntos tras 13 jornadas disputadas. La Máquina Cementera ha mostrado un gran poder ofensivo con 24 goles anotados, siendo uno de los equipos más efectivos del torneo, mientras que su defensa ha recibido 14 tantos. Por su parte, el América se encuentra en la sexta posición con 18 puntos en el mismo número de partidos, acumulando 14 goles a favor y 12 en contra. La diferencia de nueve puntos entre ambos equipos refleja el mejor momento de Cruz Azul, aunque las Águilas buscarán aprovechar su localía para recortar distancias con los puestos de clasificación directa a la liguilla.

Los de Coapa llegan a este encuentro sin conocer la victoria en sus últimos cuatro partidos. Las Águilas vienen de empatar 0-0 contra Nashville SC en la Liga de Campeones de la CONCACAF y de igualar 1-1 frente a Santos Laguna en la Liga MX. Anteriormente sufrieron una derrota por 1-0 ante Club Universidad Nacional, empataron 1-1 con Philadelphia Union en la Concachampions y lograron su última victoria contra Mazatlán por 2-0. Por su parte, Cruz Azul también atraviesa un momento complicado con dos derrotas consecutivas: 3-0 frente a Los Angeles FC en la Concachampions y 2-1 contra Pachuca en la Liga MX. Previamente, la Máquina acumuló tres empates seguidos: 1-1 con Mazatlán, 1-1 ante Monterrey y 2-2 frente a Club Universidad Nacional.

Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT

El historial reciente entre ambos equipos muestra un ligero dominio de Cruz Azul, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más reciente se disputó el 19 de octubre de 2025, con victoria para la Máquina por 2-1 en la Liga MX. Anteriormente, el América se impuso por 2-1 el 19 de mayo de 2025, mientras que Cruz Azul había ganado 1-0 tres días antes, el 16 de mayo. El 13 de abril de 2025 igualaron sin goles, y el 9 de abril Cruz Azul venció 2-1 a las Águilas en un partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este equilibrio en los resultados recientes, con ligera ventaja para Cruz Azul, añade un ingrediente adicional de rivalidad a este clásico del fútbol mexicano.

Rodrigo Dourado celebrando su gol con América en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver América vs Cruz Azul?

FECHA: Sábado 11 de abril

HORA: 21:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Banorte, CDMX, México

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+