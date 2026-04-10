¡Buenas noticias! Orozco Chiquete ya tiene fecha de regreso con Cruz Azul

Cruz Azul ha tenido una temporada extraña, ya que aunque sigue siendo parte de los mejores tres equipos del Clausura 2026, en Concachampions ha sufrido una dolorosa derrota en la Ida de los Cuartos de Final ante LAFC, misma que terminó siendo una goleada de 3-0 con Heung Min Son anotando el primer de esos tres goles.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el equipo de Nicolás Larcamón, pues desde la Liguilla anterior, es decir, la del Apertura 2025, perdió a uno de sus hombres importantes en la zona baja, mismo que está bastante cercano a regresar, aunque aún será un poco larga la espera.

Jesús Orozco Chiquete sufre aparatosa lesión | MEXSPORT

¿Cuándo regresa Chiquete?

Diciembre de 2025 fue el mes en el que el exjugador de Chivas se quedó fuera de la actividad debido a una luxación en el tobillo derecho. En aquella ocasión, tuvo que salir del partido de Vuelta de la ronda de Semifinales de la Liga MX en el torneo de Apertura; posteriormente, los cruzazulinos fueron eliminados por Tigres.

De cara a la siguiente edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul en el regreso del Estadio Banorte, las buenas noticias comienzan a llegar a La Noria, pues por principio de cuentas, La Máquina regresará a jugar dentro de la Ciudad de México al enfrentarse a su odiado rival, pero las lesiones dejarán de castigar tanto al equipo cementero.

Jesús Orozco Chiquete regresaría en la 'Fiesta Grande' l IMAGO7

La recuperación de Orozco se mantiene de buena manera, por lo que podrá regresar pronto a las canchas, pero no lo hará en el torneo regular, tendrá que hacerlo solamente hasta la Liguilla, aunque aún se desconoce la ronda en la que lo hará, además de que matemáticamente no han clasificado de manera oficial.

Tomanco en cuenta que el noveno lugar, Necaxa, tiene 16 puntos y, si por casualidad gana todos sus últimos partidos y de manera catastrófica los celestes pierden todos, se podrían escapar las posibilidades de 'Fiesta Grande', es por eso que solamente requieren de una victoria más, o bien, de la consecución de mínimo un punto más de los 12 restantes.

¿El único regreso?

De manera coincidente, Carlos Rotondi es otro de los que se perfila a regresar, pero él sí lo haría para poder jugar el partido ante América en el Estadio Banorte, trayéndole recuerdos no tan gratos a los cementeros de los últimos partidos importantes que se jugaron entre los dos equipos de la Ciudad de México.

A pesar de que el Estadio Banorte se reinaguró con el partido entre México y Portugal, la actividad de la Liga MX volverá apenas cuando las Águilas reciban a La Máquina; ambos equipos vienen 'golpeados', pero los de Nicolás Larcamón tienen un peor panorama por lo sucedido en la Concachampions.