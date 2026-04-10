‘Estamos a muerte con Larcamón’: Erik Lira y Cruz Azul respaldan al técnico argentino

Las cosas en Cruz Azul continúan de manera inestable. El equipo de la Noria no solo cayó de manera ‘vergonzosa’ ante el cuadro del LAFC en la Liga de Campeones de Concacaf, sino que también sumó su quinto partido sin victoria. Ante los malo momentos, Erik Lira, aseguró que la plantilla está bien y tiene el respaldo total para su técnico, Nicolás Larcamón.

Erik Lira y Carlos Rodríguez previo a un partido de Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul no se separa

Durante una entrevista para ESPN, el mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, declaró que el equipo es consciente de lo que dicen las personas ajenas a la institución, sin embargo, aseguró que equipo y cuerpo técnico hacen caso omiso y se mantienen en unión para fortalecer al grupo.

Estamos a muerte con Larcamón. Desde el día uno estamos con él y Cruz Azul es tan grande que siempre buscan desestabilizarnos y eso habla de que es un equipo grande con mucha exigencia “, declaró Lira.

Erik Lira | IMAGO7

El jugador de Cruz Azul y de la Selección Mexicana añadió que el equipo sabe lo difícil que puede ser el estar en un momento tan complicado del torneo como el que viven ahora, sin embargo, los jugadores se enfocan en lo suyo, aunque conscientes de que algo puede no salir de la mejor manera.

Cerramos filas, estamos mentalizados en lo nuestro. Sabemos que habrá tropiezos, es parte del proceso, nos hace aprender y cada vez más fuertes para que en partidos decisivos tengamos temple y lo necesario”, añadió.

Nicolás Larcamón, frustrado por la victoria de Pachuca sobre Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué viene para Cruz Azul?

Luego de la goleada en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, la Máquina afrontará un duelo crucial de Liga MX, esto cuando visiten al América en el Estadio Banorte para la Jornada 14 del Clausura 2026.

Posterior al duelo de visita contra las Águilas, Cruz Azul irá a Puebla para buscar la hazaña histórica y remontar un marcador de 3-0 en contra, ante un rival de la MLS que buscará finiquitar la serie.