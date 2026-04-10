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Futbol

Hugo Sánchez reveló el consejo que le dijo a la Hormiga González previo al duelo contra Pumas, mismo en el que marco doblete

Hugo Sánchez y Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT / MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 08:17 - 10 abril 2026
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El histórico jugador mexicano se acerco a la joya juvenil de Chivas para darle algunos 'tips' a la hora de subir al ataque

​Hugo Sánchez aconsejó a Armando González; la 'Hormiga' le hizo caso e hizo el gol con el que Guadalajara se acercó a Pumas 2-1 el pasado fin de semana del Torneo Clausura 2026.

CU brinda cálida bienvenida a Hugo Sánchez | MEXSPORT

​El 'Pentapichichi' reveló que se encontró a los dos seleccionados de Chivas en un avión (Brian Gutiérrez) y, cuando habló con el actual goleador del balompié mexicano, Armando González, le sugirió que nunca perdiera la pelota de vista, acción que ejecutó en el remate que convirtió ante los universitarios.

Armando "La Hormiga" González celebrando en el partido de Chivas ante Pumas | MEXSPORT

​Coincidí con Brian Gutiérrez y con Armando. Estuve charlando con Armando y le dije: 'Oye, ese remate que tuviste con Selección, en el que remataste y giraste... yo te sugiero, te lo digo por experiencia, que no pierdas de vista la pelota'".

​Hugo prosiguió con el relato sobre el atacante: "Entonces, si viene (el balón), coloca tu cuerpo de tal manera que llegues de frente a donde quieras dirigirla. Me dio un gusto tremendo, no porque le haya metido un gol a Pumas, sino porque hizo caso a lo que le había sugerido y funcionó lo que le había comentado".

Efraín Álvarez, Alan Medina y Hormiga González | MEXSPORT
Efraín Álvarez, Alan Medina y Hormiga González | MEXSPORT

​El analista de Futbol Picante también alabó la personalidad de la 'Hormiga' para tomar el balón y cobrar el penal que otorgó el empate a Chivas frente a Pumas. "Hay que tenerlos bien puestos para afrontar esta situación", dijo el legendario goleador en la emisión del programa de ESPN.

Calentamiento de la Hormiga González antes del duelo ante Pumas | MexSport
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