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Futbol

Gato Ortiz rompe el silencio tras su ausencia en el Mundial 2026

'Gato' Ortíz a cargo del partido de la jornada | Imago7
Rafael Trujillo 21:27 - 09 abril 2026
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La FIFA reveló su lista de silbantes para la Copa del Mundo y el Gato no está en ella

La FIFA dio a conocer este jueves la lista oficial de árbitros que participarán en la Copa del Mundo 2026, donde destacan los mexicanos Katia Itzel García, quien vivirá su primera experiencia mundialista, y César Arturo Ramos, quien asistirá a su tercera justa de este tipo.

En total, serán 52 árbitros centrales los encargados de dirigir los 104 partidos del torneo. A ellos se suman 88 jueces de línea y 30 árbitros que estarán asignados al sistema de videoarbitraje (VAR), completando así el equipo arbitral que impartirá justicia en la competencia más importante del futbol internacional.

Dentro de la delegación mexicana, también fueron considerados como árbitros asistentes Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez. Por su parte, en la cabina del VAR estarán los mexicanos Erick Miranda y Guillermo Pacheco.

Katia Itzel en el partido de Tigres en contra de Santos | Imago7
Katia Itzel en el partido de Tigres en contra de Santos | Imago7

Ausencia de Gato Ortiz en la lista mundialista

Uno de los nombres que no apareció en la convocatoria fue el de Marco Antonio Ortiz, cuya ausencia generó atención debido a su relevancia en el arbitraje mexicano durante los últimos años.

Tras darse a conocer la lista oficial, el silbante decidió pronunciarse públicamente, aunque lo hizo de forma indirecta. A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, compartió un mensaje de carácter motivacional que fue interpretado como una reacción a su no inclusión en el Mundial.

Marco Antonio 'Gato' Ortíz, árbitro central del Juárez vs Rayados del Clausura 2026 | MEXSPORT

El mensaje del árbitro mexicano en redes sociales

En su publicación, Marco Antonio Ortiz reflexionó sobre el esfuerzo, las metas y el proceso personal, dejando un mensaje extenso:

“Trabajamos duro para llegar a donde estamos, solo para sentir que aún no hemos llegado..."

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío | IMAGO7

"A veces, la meta se aleja justo cuando crees haberla alcanzado. Ya lograste las metas que un día dijiste que te harían feliz. Porque en este mundo que nunca se detiene, siempre parece que falta algo más: otro logro, otra meta, otra versión de tí. Pero si nunca te permites sentir que ya estás, ¿Cuándo vas a disfrutar el camino? Has avanzado mucho. Has superado más de lo que recuerdas. Hoy, haz una pausa. Mira atrás con orgullo, no solo hacia adelante con exigencia. Porque el éxito no está en la meta, sino en la persona en la que te conviertes mientras la persigues."

El mensaje fue difundido poco después del anuncio oficial de la FIFA, en medio de las reacciones que generó su ausencia en el listado final de árbitros para el Mundial 2026.

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