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Futbol

FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista

Katia Itzel en el partido de Tigres contra Santos | Imago7 César Ramos ha tenido buenas actuaciones en el Mundial | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:36 - 09 abril 2026
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Ya se sabe cuáles serán los árbitros que estarán presentes en el Mundial 2026 y claro, con mucha presencia de silbantes mexicanos

La FIFA ya hizo oficial la lista de los árbitros que serán los responsables de impartir justicia en la Copa del Mundo 2026 y, obvio, la presencia de los mexicanos se hizo pesar en la lista. Katia Itzel y César Ramos son los nombres de los silbantes aztecas que más destacan en el listado

Además, la lista integra a otros cinco nombres de mexicanos que están repartidos en árbitros asistentes y otros en el Video Assistant Referee (VAR).

Liga MX presente en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo no solo la protagonizan las Selecciones o los jugadores, también los árbitros con gran recorrido nacional e internacional, quienes tendrán la responsabilidad de hacer de esta una de las castas mundialistas más recordadas de todos los tiempos. 

Como árbitros centrales tenemos a los mismos nombres que se encargarán de protagonizar los encuentros: Katia Itzel y César Ramos.

César Arturo Ramos, árbitro central del Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

Como árbitros asistentes hay presencia de 3 mexicanos: Marco Bisguerra, Alberto Morin y Sandra Ramírez.

Alberto Morín y Marco Bisguerra, asistentes mexicanos

En la parte de VAR también habrá presencia de silbantes mexicanos: Guillermo Pacheco y Erik Miranda.

Guillermo Pacheco estará en el único duelo del jueves | Imago7

Una lista llena de grandes nombres internacionales

La lista también destaca por tener nombres de silbantes con gran renombre en el futbol internacional: Anthon Taylor, István Kovács, Clément Turpin, François Letexier, Szymon Marciniak, Michael Oliver y muchos otros más.

Cada uno de ellos será el encargado de hacer que los juegos vayan de la forma correcta y hacer respetar las nuevas normas que se van a implementar en la Copa del Mundo más grande de toda la historia.

ROTA MUNDIAL 2026 | RÉCORD
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