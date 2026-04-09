FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
La FIFA ya hizo oficial la lista de los árbitros que serán los responsables de impartir justicia en la Copa del Mundo 2026 y, obvio, la presencia de los mexicanos se hizo pesar en la lista. Katia Itzel y César Ramos son los nombres de los silbantes aztecas que más destacan en el listado.
Además, la lista integra a otros cinco nombres de mexicanos que están repartidos en árbitros asistentes y otros en el Video Assistant Referee (VAR).
Liga MX presente en la Copa del Mundo
La Copa del Mundo no solo la protagonizan las Selecciones o los jugadores, también los árbitros con gran recorrido nacional e internacional, quienes tendrán la responsabilidad de hacer de esta una de las castas mundialistas más recordadas de todos los tiempos.
Como árbitros centrales tenemos a los mismos nombres que se encargarán de protagonizar los encuentros: Katia Itzel y César Ramos.
Como árbitros asistentes hay presencia de 3 mexicanos: Marco Bisguerra, Alberto Morin y Sandra Ramírez.
En la parte de VAR también habrá presencia de silbantes mexicanos: Guillermo Pacheco y Erik Miranda.
Una lista llena de grandes nombres internacionales
La lista también destaca por tener nombres de silbantes con gran renombre en el futbol internacional: Anthon Taylor, István Kovács, Clément Turpin, François Letexier, Szymon Marciniak, Michael Oliver y muchos otros más.
Cada uno de ellos será el encargado de hacer que los juegos vayan de la forma correcta y hacer respetar las nuevas normas que se van a implementar en la Copa del Mundo más grande de toda la historia.