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Futbol

Hallan sin vida al futbolista Óscar Adrián "Boru" Granados, futbolista desaparecido en Celaya

Luto en el futbol mexicano | FREEPIK
Luto en el futbol mexicano | FREEPIK
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:53 - 09 abril 2026
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Es el tercer caso de un futbolista amateur muerto en el estado de Guanajuato

Consternación en el futbol mexicano. El cuerpo del portero Óscar Adrián Granados Borunda, conocido como 'Boru' en el futbol amateur, reportado como desaparecido hace casi dos semanas, fue localizado sin vida en Celaya, Guanajuato. Es el tercer caso en lo que va del año, por lo que hay preocupación entre la comunidad del deporte guanajuatense.

Además de un reconocido jugador en el futbol amateur, 'Boru' era apreciado en su comunidad, pues impartía clases de educación física para impulsar a niños y jóvenes. Por ahora, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha dado más detalles sobre este tercer asesinato.

¿Qué pasó con 'Boru' Granados?

Fue el pasado 31 de marzo que la familia Granados Borunda reportó la desaparición de Óscar Adrián, a quien vieron por última vez en la colonia Los Naranjos, donde residía. Sus amistades, familiares y colegas distribuyeron fichas con su fotografía, además que se activó la Alerta Amber con la esperanza de encontrarlo.

Boru con sus amistades | FB: @celayafcdaletoro
Boru con sus amistades | FB: @celayafcdaletoro

La Fiscalía General del Estado ha confirmado el hallazgo del cuerpo, pero ha mantenido en reserva los detalles sobre las circunstancias de su localización y la causa de la muerte, como parte de la investigación en curso. Mientras que por parte de la comunidad, las muestras de dolor no se han hecho esperar.

"El arco se queda vacío, pero tu recuerdo lo llena", publicó la página Talacha Deportes en un mensaje de condolencia para la familia del portero. "Se nos adelantó un grande del fútbol de barrio, de esos que no solo atajaban balones, sino que también se ganaban el respeto de todos dentro y fuera de la cancha", se lee en otro mensaje

Tercer asesinato en menos de un semestre

El hallazago del cuerpo de 'Boru' Granados consternó no solo por el impacto directo a sus familiares y amistades, sino que se suma a otros dos que se dieron en estos primeros meses de 2026. Carlos Rodrigo Bautista, alias "El Manzana fue asesinado el martes 3 de febrero, en la colonia San Juanico, luego finalizar un partido en la Unidad Deportiva de esa zona.

Dos semanas después, el 18 de febrero de 2026, Amed “El Mago” Mendoza, fue asesinado al llegar a su vivienda, a solo unas cuadras donde fue el homicidio contra de Carlos Rodrigo. Por ahora, se desconoce la conexión entre ambas ejecuciones y si se vinculan de alguna forma con la de Granados Borunda.

Carlos Rodrigo Bautista falleció tras un partido | Facebook: Info Celaya
Carlos Rodrigo Bautista falleció tras un partido | Facebook: Info Celaya

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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