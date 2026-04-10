Piden no politizar caso del Patrón, Alberto 'N'

El caso legal de Alberto “N”, conocido como “El Patrón” y exluchador de la WWE, ha generado un llamado a que no se politice y se mantenga en el ámbito estrictamente judicial, al tiempo que podría convertirse en un ejemplo de las consecuencias legales para quienes incurren en violencia contra la mujer, en caso de que se determine su culpabilidad.

Desde el primer minuto de su detención, derivada de una acusación por presunta agresión hacia su pareja sentimental, la Fiscalía General del Estado ha dejado en claro que no ha existido trato preferencial alguno hacia el ex gladiador, subrayando que el proceso se sigue bajo los mismos lineamientos que cualquier otro caso.

Alberto 'N' se mantiene en el Centro de Reinserción Social | X

La relevancia del tema radica en la exposición pública del implicado, lo que ha generado atención en torno a la manera en que se imparte justicia cuando se trata de figuras conocidas, especialmente en asuntos relacionados con violencia de género.

En contraste, si bien el gladiador ha contado previamente con muestras de apoyo por parte del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, hasta el momento no se ha fijado una postura oficial respecto a la situación legal que atraviesa.

Alberto N se mantiene a disposición del Ministerio Público | Imago7