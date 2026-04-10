Incendio en refinería Dos Bocas: Sheinbaum confirma que está controlado y sin heridos

Una intensa columna de humo negro encendió las alertas la tarde de este jueves en Paraíso, Tabasco, luego de registrarse un incendio dentro de la refinería Olmeca de Dos Bocas, uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

El incidente ocurrió en una bodega de almacenamiento de coque, una zona clave dentro del proceso de refinación, según confirmó Petróleos Mexicanos (Pemex). Tras el reporte, la empresa activó de inmediato sus protocolos internos y movilizó a sus equipos de emergencia para contener el fuego.

Fueron habitantes cercanos quienes dieron aviso al percatarse de la densa nube de humo visible a varios kilómetros, incluso desde puntos ubicados a unos 5 kilómetros del complejo. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre la población.

Pemex activó protocolos de emergencia para controlar el incendio en Tabasco./ Captura de pantalla

¿Qué pasó en la refinería de Dos Bocas?

De acuerdo con la información oficial, el incendio se originó en el área de coque, sin que hasta el momento se hayan detallado las causas del siniestro. Elementos especializados se desplegaron en la zona para evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del complejo.

Aunque el fuego generó incertidumbre entre quienes se encontraban cerca, Pemex informó que no hay registro de personas lesionadas. Las labores se concentraron en controlar el incidente y asegurar la zona afectada.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que el incendio se encuentra controlado y limitado a un solo punto dentro de la instalación.

🔥#ÚltimaHora Incendio en la bodega de Coque de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas. El director de Pemex le informó a la presidenta Claudia Sheinbaum que es una área de almacenamiento y está controlado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.pic.twitter.com/B42NxkSQHL — 🐞Monaliza🐞 (@MONALI4T) April 10, 2026

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales.

En las tareas de atención participaron 150 elementos de Pemex, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales, quienes continúan trabajando para sofocar completamente el fuego.