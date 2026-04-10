Registro de celulares en México 2026: quiénes están exentos y qué pasa si no lo haces

A partir de este año, tener un número celular en México implica cumplir con un nuevo requisito. Desde el 9 de enero de 2026, comenzó a aplicarse el registro obligatorio de líneas telefónicas, una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con la intención de frenar delitos como el fraude y la extorsión.

La regla general es clara: cada línea debe estar asociada a una persona, ya sea mediante la CURP en el caso de usuarios individuales o el RFC para empresas. Sin embargo, no todos están dentro de esta obligación, ya que existen varios casos en los que el registro no aplica.

Este esquema fue aprobado desde finales de 2025 y quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detallan los lineamientos que deben seguir tanto usuarios como compañías telefónicas.

Usuarios deben vincular su número con CURP o RFC para evitar restricciones en el servicio./ Pixabay

¿Qué usuarios están exentos del registro?

Entre los principales casos se encuentran las líneas que, por sus características técnicas, no permiten hacer llamadas, enviar mensajes SMS o utilizar servicios de voz por internet. Es decir, aquellas SIM que funcionan únicamente para datos quedan fuera de esta disposición.

También se incluyen las líneas institucionales, como las utilizadas por dependencias de gobierno, servicios de emergencia o atención ciudadana. En estos casos, la naturaleza del servicio justifica que no se realice la vinculación individual.

Para los menores de edad, el registro no desaparece, pero cambia de responsable, ya que debe ser realizado por sus padres o tutores.

Otros dispositivos, como algunas tabletas con planes de datos, tampoco están obligados si no cuentan con funciones de llamada. Asimismo, hay usuarios cuyos datos ya fueron registrados desde que contrataron el servicio, por lo que no necesitan repetir el proceso.

El registro busca reducir delitos como fraudes y extorsiones telefónicas./ Pixabay

¿Qué pasa si no registras tu línea antes de la fecha límite?

Para quienes sí deben cumplir, el plazo establecido es el 30 de junio de 2026. Las empresas de telefonía han comenzado a enviar avisos para recordar a sus clientes que deben completar el trámite antes de esa fecha.

No hacerlo puede traer consecuencias. Las autoridades han advertido que las líneas podrían presentar restricciones o incluso afectaciones en el servicio si no están vinculadas correctamente.

El proceso es relativamente sencillo. Solo se necesita una identificación oficial y la CURP (o el RFC en caso de empresas). Si se realiza en línea, el sistema permite hasta tres intentos antes de bloquear el registro digital, lo que obligaría a hacerlo de manera presencial.