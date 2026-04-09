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¡El jefe del año! Empresario pagará la universidad de sus empleadas

El empresario decidió cambiar el futuro de tres empleadas al pagar sus estudios universitarios. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:20 - 09 abril 2026
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El jefe decidió pagar los estudios de tres empleadas tras descubrir que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo

Un empresario brasileño se volvió viral luego de protagonizar un gesto poco común en el entorno laboral: decidió pagar los estudios universitarios de tres de sus empleadas tras conocer su situación personal y su esfuerzo diario.

El momento en que las trabajadoras reciben la noticia se volvió viral en redes sociales. / RS

El gesto que sorprendió a sus trabajadoras

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, el empresario reunió a las tres mujeres para darles una noticia que cambiaría su futuro: él se haría cargo de sus estudios universitarios.

Las empleadas, que combinaban jornadas de trabajo con sus estudios, buscaban salir adelante pese a las dificultades económicas.

Al conocer esta situación, el empresario decidió intervenir directamente para apoyarlas.

Las empleadas combinaban trabajo y estudio antes de recibir este apoyo inesperado. / RS

Una decisión que nació del reconocimiento al esfuerzo

El apoyo no fue planteado como un premio laboral, sino como una forma de impulsar su crecimiento personal y profesional.

El objetivo, según se observa en el video, fue que las jóvenes pudieran continuar su formación sin la presión económica que enfrentaban diariamente.

Este tipo de acciones, poco comunes en el ámbito empresarial, generó una ola de reacciones positivas.

El video muestra la reacción de sorpresa y emoción de las empleadas. / RS

El video que se volvió viral

Las imágenes del momento rápidamente se difundieron en distintas plataformas, donde usuarios destacaron el impacto que puede tener una oportunidad educativa en la vida de una persona.

El caso ha sido señalado como un ejemplo de apoyo real dentro del entorno laboral, en un contexto donde muchas personas deben dividir su tiempo entre trabajo y estudios para poder avanzar.

El caso se volvió viral por mostrar un gesto poco común en el ámbito laboral. / RS
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