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Futbol

¿Traición? Exjugador de América ve a Chivas campeón y descarta a las Águilas

Exjugadores de América en el partido de leyendas contra Chivas | MEXSPORT
Exjugadores de América en el partido de leyendas contra Chivas | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:15 - 09 abril 2026
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Una leyenda del club de Coapa sorprendió con su declaración al ver al Rebaño como el mayor candidato al título

Cesilio de los Santos, una figura recordada en la defensa de América, generó revuelo con el más reciente análisis que hizo sobre el Clausura 2026 de la Liga MX. El uruguayo no titubeó al señalar a Chivas como el principal candidato para levantar el trofeo, con lo que dejó fuera de la contienda a las Águilas.

En entrevista con TUDN, el exfutbolista consideró que hay una brecha significativa en el campeonato. Desde su perspectiva, de los 18 clubes participantes, solo cuatro o cinco tienen posibilidades reales de coronarse, mientras que el resto se queda rezagado.

Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo Cesilio de los Santos sobre el Clausura 2026?

Dentro de ese grupo de élite de equipos candidatos al título, el exdefensa destacó al Rebaño Sagrado por su inteligencia táctica y la dirección de su entrenador, Gabriel Milito. "Chivas hoy demuestra que es para mí el mejor equipo que juega en México y el que mejor entiende este tema de la intención de saber jugar, de aprisionar, de cuando uno tiene que ser camaleónico se vuelve camaleónico".

De igual forma, elogió la versatilidad que el técnico argentino le ha impreso al equipo. "El técnico me parece un gran entrenador, que puede jugar con línea de cinco y en el mismo partido te puede modificar y juega con línea de cuatro. Tiene recursos, y cuando tienes recursos me parece que te puede ir muy bien", añadió.

Cesilio de los Santos en el partido de leyendas de América contra Chivas en 2023 | MEXSPORT
Cesilio de los Santos en el partido de leyendas de América contra Chivas en 2023 | MEXSPORT

Los motivos que tuvo para descartar a América

En contraste, al analizar la situación de su exequipo, Cesilio de los Santos fue crítico con el momento que atraviesan las Águilas bajo el mando de André Jardine. Señaló que el discurso del técnico parece haberse agotado y que los problemas físicos han mermado el rendimiento del plantel.

En específico apuntó contra el mediocampo, el cual -consideró- tras la partida de Álvaro Fidalgo a Real Betis no ha encontrado un funcionamiento adecuado. Señaló que el equipo perdió su capacidad para recuperar el balón con rapidez, además que les cuesta mantener la posesión.

Homenaje de América a Cesilio de los Santos en 2016 | MEXSPORT
Homenaje de América a Cesilio de los Santos en 2016 | MEXSPORT

"Creo que en la mitad de la cancha es donde se mueve este negocio y creo que América no tiene recuperación de pelota inmediata. Fidalgo era clave, no te pierde la pelota", explicó el exfutbolista, quien ganó cinco títulos con las Águilas: uno de Liga MX; un Campeón de Campeones, dos de Copa de Campeones Concacaf, y una Copa Interamericana.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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